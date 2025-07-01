«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСпорт

Світоліна піднялася на 13 позицію в оновленому рейтингу WTA

Лідирувати продовжує “нейтральна” Аріна Сабалєнка.

Світоліна піднялася на 13 позицію в оновленому рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

30 червня жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у цьому рейтингу піднялась на одну позицію і посідає 13-ту сходинку.

Очолює рейтинг, як і раніше, “нейтральна” Аріна Сабалєнка з Білорусі.

Марта Костюк залишилася на 26 позиції, а Даяна Ястремська - на 42 місці.

Support LB.ua

Ще одна українка, Юлія Стародубцева, втратила одну сходинку і йде 68-ю, Ангеліна Калініна втратила 10 позицій і перемістилася на 117 місце, а Дар'я Снігур піднялася на 162 сходинку.

Олександра Олійникова піднялась на три сходинки і тепер 193-тя, це її новий персональний рекорд. Анастасія Соболєва залишається 234-ю.

  • Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) впевнено виграла перший матч на Вімблдонському турнірі 2025 року.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies