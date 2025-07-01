Світоліна піднялася на 13 позицію в оновленому рейтингу WTA

30 червня жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у цьому рейтингу піднялась на одну позицію і посідає 13-ту сходинку.
Очолює рейтинг, як і раніше, “нейтральна” Аріна Сабалєнка з Білорусі.
Марта Костюк залишилася на 26 позиції, а Даяна Ястремська - на 42 місці.
Ще одна українка, Юлія Стародубцева, втратила одну сходинку і йде 68-ю, Ангеліна Калініна втратила 10 позицій і перемістилася на 117 місце, а Дар'я Снігур піднялася на 162 сходинку.
Олександра Олійникова піднялась на три сходинки і тепер 193-тя, це її новий персональний рекорд. Анастасія Соболєва залишається 234-ю.
- Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) впевнено виграла перший матч на Вімблдонському турнірі 2025 року.