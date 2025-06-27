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Українська тенісистка Людмила Кіченок гратиме у фіналі парних змагань Бад-Гомбург

Українка грає у парі з австралійкою Еллен Перес.

Українська тенісистка Людмила Кіченок гратиме у фіналі парних змагань Бад-Гомбург
Людмила Кіченок
Фото: Instagram

У фіналі парних змагань на тенісному турнірі у німецькому місті Бад-Гомбург гратиме українська тенісистка Людмила Кіченок.

Про це повідомляє Укрінформ.

Посіяний під другим номером українсько-австралійський тандем Людмила Кіченок/Еллен Перес у півфіналі переміг за 1 годину 15 хвилин угорсько-бразильську пару Тімеа Бабаш - Луїза Стефані з рахунком 6:3, 6:2.

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У фіналі Кіченок та Перес протистоятимуть переможцям поєдинку між китайським дуетом Іфань Сюй/Чжаосюань Ян та китайсько-“нейтральною” парою Ханью Гуо та Олександра Панова.

Фінал турніру Bad Homburg Open, призовий фонд якого складає понад 1 млн доларів, відбудеться 28 червня.
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