Українська тенісистка Людмила Кіченок гратиме у фіналі парних змагань Бад-Гомбург

Українка грає у парі з австралійкою Еллен Перес.

У фіналі парних змагань на тенісному турнірі у німецькому місті Бад-Гомбург гратиме українська тенісистка Людмила Кіченок.

Про це повідомляє Укрінформ.

Посіяний під другим номером українсько-австралійський тандем Людмила Кіченок/Еллен Перес у півфіналі переміг за 1 годину 15 хвилин угорсько-бразильську пару Тімеа Бабаш - Луїза Стефані з рахунком 6:3, 6:2.

У фіналі Кіченок та Перес протистоятимуть переможцям поєдинку між китайським дуетом Іфань Сюй/Чжаосюань Ян та китайсько-“нейтральною” парою Ханью Гуо та Олександра Панова.

Фінал турніру Bad Homburg Open, призовий фонд якого складає понад 1 млн доларів, відбудеться 28 червня.