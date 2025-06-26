Захисник «Динамо» Олександр Караваєв заявив, що мета киян на початок сезону полягає у тому, щоб кваліфікуватися до основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це він розповів на пресконференції «Динамо 3.0», присвяченій святкуванню 30-го чемпіонства ліги в історії киян. Слова футболіста передає кореспондент Lb.ua.

«Усі команди, які виступають у єврокубках, — сильні. Та й, по-перше, вибирати ти все одно не можеш, а, по-друге, треба налаштовуватися на свої цілі. У нашому випадку поточна мета — потрапити в основний етап Ліги чемпіонів. Хто попадеться, з тим і будемо грати у свій футбол, і не звертати уваги на суперника. Взагалі без різниці проти кого грати. Можливо, краще «Жальгіріс» — до Вільнюса добиратися простіше», – сказав Караваєв.

Футболіст також підбив підсумки минулого сезону, в якому «Динамо» виграло УПЛ.

«Оцінюю сезон більш позитивно. Ми виграли чемпіонат. Шкода, що саме я не забив той вирішальний пенальті у фіналі Кубка України. Будемо тренувати ці удари. Хоча, мені вже не дадуть пробивати пенальті. А тепер із дуже великими амбіціями вступаю в новий сезон, тому що кожен новий сезон — це новий етап», – підсумував Караваєв.

Як повідомлялось, у сезоні-2024/25 «Динамо» оформило свій 30-й титул чемпіона країни, додавши до власної емблеми третю зірочку.

На другому кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).