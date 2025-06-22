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Теніс: Світоліна перемогла Мертенс у першому колі трав’яного турніру WTA 500

Українка впоралася за два сети.

Теніс: Світоліна перемогла Мертенс у першому колі трав’яного турніру WTA 500
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 14) здолала Елізу Мертенс (WTA № 20) з Бельгії у першому колі WTA 500 у Бад-Гомбурзі, Німеччина – 2:0 (7:5, 6:4).

За менш як півтори години українка виконала 3 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

Загалом тенісистки зустрічалися увосьме. На рахунку Еліни п'ять перемог.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу Сінь Ю Ван (WTA № 49) – Беатріс Хаддад Мая (WTA № 21).

Нагадаємо, Еліна Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналі Ролан Гарросу, поступившись Ізі Швьонтек з Польщі.
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