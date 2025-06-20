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Мессі: «Наше суперництво з Роналду відбувалося винятково на полі»

Аргентинець і португалець здобули 13 «Золотих м’ячів» на двох.

Мессі: «Наше суперництво з Роналду відбувалося винятково на полі»
Ліонель Мессі й Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Аргентинський форвард Ліонель Мессі оцінив досягнення Кріштіану Роналду у футболі.

Про це він сказав для Goal.

«Я відчуваю величезну повагу і захоплення до Кріштіану – за його кар'єру, за все, чого він досяг і продовжує досягати. Він досі виступає на найвищому рівні. Наше суперництво відбувалося винятково на полі. Кожен з нас хотів принести максимум користі своїй команді. Але, як і має бути, все залишалося в рамках гри», – розповів Ліонель.

Аргентинець також зазначив, що він і Кріштіану не проводять час разом поза футбольним полем.

«За межами поля ми звичайні люди. Звичайно, ми не друзі – ми не проводимо час разом, – але завжди ставилися один до одного з повагою», – пояснив Мессі.

Нагадаємо, «Інтер Маямі» з Ліонелем Мессі у складі здобув дебютну перемогу на Клубному чемпіонаті світу з футболу. Американці перемогли португальське «Порту» (2:1). 

Один з голів забив саме аргентинський форвард.
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