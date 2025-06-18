Баджо подарував Мессі футболку національної збірної Італії

Аргентинський форвард «Інтер Маямі» Ліонель Мессі зустрівся з ексфутболістом Роберто Баджо.

Фото з колишнім гравцем збірної Італії аргентинець опублікував у своєму Інстаграмі.

«Який чудовий візит! Дякую, Роберто, за цей особливий і значущий подарунок, а також за приємну розмову. Ти легенда і справжній футбольний геній. Ми завжди будемо раді бачити тебе, коли ти захочеш нас відвідати», – йдеться в дописі Лео.

Мессі й Баджо товаришують з 2010 року.

Нагадаємо, Роберто Баджо – італійський ексфутболіст, який упродовж кар’єри виступав за «Фіорентину», «Ювентус», «Мілан», «Інтер» й інші команди Серії А.

У клубному футболі Баджо зіграв 605 матчів та відзначився 277 голами й 172 асистами. У складі збірної Італії Роберто провів 56 поєдинків і забив 27 голів.