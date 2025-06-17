"Шахтар" дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26 також гратимуть:

Перша гра відбудеться 10 липня, умовно вдома для “Шахтаря”, а матч у відповідь у Фінляндії 17 липня.

Суперника дізнався і донецький “Шахтар” , гірняки гратимуть проти фінського клубу “Ільвес” із Тампере.

У Швейцарії, в Ньйоні, відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

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