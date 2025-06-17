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"Шахтар" дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Перша гра відбудеться 10 липня, матч у відповідь - 17 липня.

"Шахтар" дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Ілюстративне фото
Фото: shakhtar.com

У Швейцарії, в Ньйоні, відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

Суперника дізнався і донецький “Шахтар”, гірняки гратимуть проти фінського клубу “Ільвес” із Тампере.

Перша гра відбудеться 10 липня, умовно вдома для “Шахтаря”, а матч у відповідь у Фінляндії 17 липня.

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У першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26 також гратимуть:

  • «Шериф» Тирасполь (Молдова) - «Приштина» (Косово)
  • «Трнава» (Словаччина) - Хеккен» (Швеція)
  • «Сабах» (Азербайджан) - «Цельє» (Словенія)
  • «Легія» Варшава (Польща) - «Актобе» (Казахстан)
  • «Левськи» (Болгарія) - «Хапоель» Беер-Шева (Ізраїль)
  • АЕК Ларнака (Кіпр) - «Партизан» Белград (Сербія)
  • «Пакш» (Угорщина) - «ЧФР» Клуж (Румунія)
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