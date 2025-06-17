"Шахтар" дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

У Швейцарії, в Ньйоні, відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.
Суперника дізнався і донецький “Шахтар”, гірняки гратимуть проти фінського клубу “Ільвес” із Тампере.
Перша гра відбудеться 10 липня, умовно вдома для “Шахтаря”, а матч у відповідь у Фінляндії 17 липня.
У першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26 також гратимуть:
- «Шериф» Тирасполь (Молдова) - «Приштина» (Косово)
- «Трнава» (Словаччина) - Хеккен» (Швеція)
- «Сабах» (Азербайджан) - «Цельє» (Словенія)
- «Легія» Варшава (Польща) - «Актобе» (Казахстан)
- «Левськи» (Болгарія) - «Хапоель» Беер-Шева (Ізраїль)
- АЕК Ларнака (Кіпр) - «Партизан» Белград (Сербія)
- «Пакш» (Угорщина) - «ЧФР» Клуж (Румунія)