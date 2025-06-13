Український боксер Олександр Усик провів спаринг з бійцем змішаного стилю Ярославом Амосовим перед боєм з Даніелем Дюбуа.
Відповідне фото Усик опублікував на сторінці в Інстаграмі.
Боксер також звернувся до президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейни Вайта з проханням зв’язатися з Амосовим і наголосив, що Ярослав стане чемпіоном цієї ліги.
Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з володарем пояса за версією IBF Даніелем Дюбуа 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, Велика Британія.
Ярослав Амосом у своєму останньому поєдинку, який відбувся 15 березня, переміг американця Кертіса Міллендера задушливим прийомом.