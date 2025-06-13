Боксер продовжує готуватися до бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Ярослав Амосов і Олександр Усик після спарингу

Український боксер Олександр Усик провів спаринг з бійцем змішаного стилю Ярославом Амосовим перед боєм з Даніелем Дюбуа.

Відповідне фото Усик опублікував на сторінці в Інстаграмі.

Боксер також звернувся до президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейни Вайта з проханням зв’язатися з Амосовим і наголосив, що Ярослав стане чемпіоном цієї ліги.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з володарем пояса за версією IBF Даніелем Дюбуа 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, Велика Британія.

Ярослав Амосом у своєму останньому поєдинку, який відбувся 15 березня, переміг американця Кертіса Міллендера задушливим прийомом.