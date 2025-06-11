«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики

Як на становлення Онофрійчук вплинув дідусь, чим вона відрізняється від інших і зачаровує вболівальників, чому змогла настільки швидко заявити про себе та з якими проблемами зіштовхнулася перед Чемпіонатом Європи? Поговорили про це з її тренерками Іриною Дерюгіною й Іриною Блохіною.

Таїсія увірвалася до основи збірної України з художньої гімнастики несподівано, і упродовж року змогла здійснити якісний стрибок у розвитку. Однак цього могло й не бути, якби не низка обставин.

Окрасою турніру й національної команди України стала Таїсія Онофрійчук. 17-річна киянка виграла особисте багатоборство – головну дисципліну в художній гімнастиці – і переписала історію. Вона стала наймолодшою чемпіонкою Європи в історії України й першою за 28 років.

8 червня у Таллінні, Естонія, завершився Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, на якому збірна України змогла завоювати 8 нагород: 3 золотих, 3 срібних і 2 бронзових. Це дозволило Україні виграти медальний залік турніру. Доросла ж команда здобула 6 нагород. Цей результат без перебільшення можна назвати історичним, адже востаннє українки здобули стільки медалей на європейській першості 20 років тому.

Повномасштабне вторгнення і життя за кордоном

Після початку вторгнення Росії в Україну низка українських дітей вимушено виїхали за кордон. Серед них була й Таїсія Онофрійчук. Фактично вся група гімнастки поїхала з України після 24 лютого 2022 року. За словами президентки Федерації гімнастики й головної тренерки збірної України з художньої гімнастики Ірини Дерюгіної, тренерський штаб був шокованим і не розумів, що робити далі.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук разом з Іриною Дерюгіною

З плином часу тренери почали працювати над поверненням дітей, спілкуючись з їхніми батьками. Мати Онофрійчук була проти повернення доньки в Україну через об’єктивну загрозу збоку Росії, але на приїзді Таї наполіг її дідусь.

«Тая – гімнастка, яку до повномасштабного вторгнення ніхто не знав. На початку вторгнення її й інших дівчат вивезли за кордон. Це була шикарна група дітей. Ми, чесно, були шокованими. Разом з Іришею (Блохіною) були в Києві й поступово спілкувалися з дітьми, батьками, просили їх повернути дітей. У ситуації з Таєю я хочу відзначити її дідуся, який зробив дуже-дуже багато, щоб повернути дитину в Україну, бо батьки були проти. Він зустрів її на кордоні і вона жила з ним. Він – чудовий», – розповідає Ірина Дерюгіна.

Вона також додає, що після повернення Тая змінилася. Вочевидь їй, як й іншим українським дітям, довелося швидко стати дорослою в умовах російського вторгнення.

«Вона повернулася в Україну й переродилася. З’явилася інша дитина. Очевидно, відбулася якась переоцінка, бо її енергія й бажання заполонили весь зал», – пояснює головна тренерка збірної України з художньої гімнастики.

До тріумфальної континентальної першості залишалося три роки.

Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Перша спроба

Збірна України з художньої гімнастики здобула одну олімпійську ліцензію в індивідуальних вправах на паризькі Ігри. Вона не була іменною, тому тренерський штаб федерації мав право самостійно визначити, хто заслуговує поїхати до Парижу. Несподівано для багатьох шанс отримала тоді ще 16-річна Таїсія Онофрійчук.

Фото: EPA/UPG Таїсія Онофрійчук виступає на Олімпіаді

Ірина Дерюгіна заявляє, що вже розуміла, що вчинила правильно.

«Я переконана, що її варто було ставити на Олімпійські ігри. Знала, що ми матимемо найкращу гімнастку у світі на чотири роки. Інша б виступила й пішла… А це неправильно з огляду на те, що вона отримала знання від Альбіни Миколаївни Дерюгіної й від мене. Ще й безкоштовно. Тут я хочу подякувати державі за те, що діти можуть займатися безкоштовно. Діти, у яких вдома все солодко, не йдуть у спорт. Загалом у спорт йдуть ті, хто чогось хоче», – сказала вона.

На Олімпійських іграх у Парижі Таїсія Онофрійчук посіла дев’яту сходинку, набравши у підсумку 128.400 бала. Однак Дерюгіна продовжувала вірити в неї.

«Я все життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися й захоче бути нагорі. На Олімпіаді вона трішки не впоралася зі своїми емоціями, але за неї вболівав увесь зал», – згадує головна тренерка.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук разом з Іриною Дерюгіною

Залишалося лише наполегливо тренуватися, відточуючи навички.

Шлях до європейської першості

Тренерка збірної України Ірина Блохіна каже, що Таїсія тренується щонайменше десять годин на день, приходячи до зали о 9-й ранку. Вона швидко засвоює елементи й розуміє, що потрібно робити на тренуваннях і змаганнях.

«Вона всім відрізняється. Тая по-особливому сприймає зауваження, відчуває підказки, робить по-іншому. Ритміка, відчуття, робота в залі – це все дає результат. Вона дуже енергійна, емоційна й водночас спокійна. Онофрійчук любить перемагати, насолоджується моментом. Для тренера виховувати таку спортсменку – це дуже цікаво», – запевняє Блохіна.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук виступає з булавами на змаганнях

Дерюгіна натомість виділяє інтелектуальні здібності Онофрійчук, акцентуючи на тому, що гімнастка швидко схоплює матеріал і розуміє, що краще зробити на килимі.

«Вона дуже розумна дівчина. Розуміє, як працювати з предметом», – пояснює Дерюгіна.

Результат не змусив себе чекати. Після Ігор Таїсія прибавляла ледь не на кожному турнірі, здобуваючи нагороди.

Чемпіонат Європи. Нерівні умови й новий м’яч

До континентальної першості Онофрійчук підходила як одна з фавориток змагань. Про себе вона встигла заявити ще на Чемпіонаті Європи-2024, здобувши бронзову медаль у вправах з обручем. За рік результати покращилися. Загалом у 2025-му вона виступала на шести турнірах та підіймалася на подіум 29 разів (!) з 30-ти.

Фото: Марія Музиченко Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук

Ірина Блохіна пояснює, що готуватися до змагань було складно, адже через Росію українські спортсмени не можуть бути в рівних умовах із суперницями. Доводиться жити й тренуватися під обстрілами.

«Тренуємося в Києві, не спимо, як і всі, а потім заходимо в зал, закочуємо рукави й — вперед. Якщо ми працюємо між змаганнями й знаходимося у Києві, то, звісно, є вихідний. Зараз же — старт за стартом, тому немає можливості відпочити. Робимо це або в потязі, або в літаку, або де вдасться…», – запевняє тренерка.

Дерюгіна також акцентує на тому, що на підготовку гімнасток негативно впливає довга дорога на змагання.

«Я не можу встати з сидіння на ноги після дороги, а їм ще потрібно виступати. Нас не розуміють в інших країнах, але ми продовжуємо працювати й рухатися вперед», – каже президентка Федерації гімнастики.Не обійшлося й без непередбачуваних обставин. За день до змагань організатори змінили жеребкування, тому Тая повинна була починати виступати не з обручем, коронним приладом, а з м’ячем. М’яч був новим для неї, тому довелося швидко адаптовуватися. На щастя, вона впоралася.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук виступає з обручем

Далі була магія Онофрійчук.

Історичне «золото»

«Вона технічно дуже сильна. Талановита дівчина, яка добре працює. Вона виходить – і весь зал підіймається на ноги. Тая різностороння й емоційна», – пояснює Дерюгіна.

Таїсія виступила з чотирма приладами й заробила загалом 117.800 бала. Цього вистачило, щоб випередити на той момент ще чинну чемпіонку Європи Стіляну Ніколову з Болгарії й переможницю Олімпіади-2024, натуралізовану німкеню (і росіянку за сумісництвом) Дар’ю Варфоломеєву.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук під час виступу зі стрічкою

Ба більше, Онофрійчук не припустилася жодної грубої помилки під час виступу.

«Чотири виступи у багатоборстві – це 6 хвилин, які змінюють все. Загалом вона виходила на килим 12 разів на Чемпіонаті Європи… У неї фактично не було жодної помилки під час виступів. Це неймовірний результат», – оцінює Блохіна.

Як так вийшло? Особливості української школи гімнастики. Пояснює Ірина Дерюгіна.

«У нас всі дівчата різні, бо Україна – це не Макдональдc, кожен – унікальний. Краса, володіння тілом, культура – це особливості нашої української школи гімнастики. Не завжди були ті, хто міг вийти й вирвати перемогу. Тая змогла. Працюємо, щоб вона стабільно так робила», – наголошує головна тренерка.

Фото: Марія Музиченко Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук під час виступу на килимі

Далі за графіком у збірної України й Таїсії Онофрійчук Challenge cup у Клуж-Напоці, Румунія, Кубок світу в Мілані й світова першість у Ріо.

Чи зможуть вони підготуватися до цих змагань?

Всупереч, а не завдяки

Ірина Дерюгіна пояснює, що умов для тренування критично не вистачає.

«Не вистачає умов. Нашим залом ми можемо користуватися протягом 24 годин поспіль, але у нас 60 дітей, яким потрібно тренуватися. Кожній групі – по 8 годин… А килимів всього два… Як мені розділити всіх? Потрібно завжди думати про кадри, розвивати те, що є. А тренуватися зараз фактично ніде. Ми просимо хоча б віддати нам у користування гімнастичний зал Інституту фізичної культури…», – каже вона.

Фото: Марія Музиченко Таїсія Онофрійчук й Ірина Дерюгіна обіймаються після виступу

На думку Дерюгіної, кейс Таїсії Онофрійчук, яка повернулася до України під час війни, має стимулювати державу інвестувати в розвиток спорту.

«Сьогодні ми можемо втримати молодь тільки через спорт. Хоч в країні війна, ми повинні максимально забезпечити дітям можливість займатися спортом. Хоч якось, недорого, але це потрібно зробити. Поряд з дітьми треба мотивувати тренерів, щоб вони не їхали, а залишалися тренуватися з цими дітьми. Про зарплати тренерів взагалі мовчу, бо соромно казати», – підсумувала Дерюгіна.