«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики

Повномасштабне вторгнення і життя за кордоном
Після початку вторгнення Росії в Україну низка українських дітей вимушено виїхали за кордон. Серед них була й Таїсія Онофрійчук. Фактично вся група гімнастки поїхала з України після 24 лютого 2022 року. За словами президентки Федерації гімнастики й головної тренерки збірної України з художньої гімнастики Ірини Дерюгіної, тренерський штаб був шокованим і не розумів, що робити далі.
З плином часу тренери почали працювати над поверненням дітей, спілкуючись з їхніми батьками. Мати Онофрійчук була проти повернення доньки в Україну через об’єктивну загрозу збоку Росії, але на приїзді Таї наполіг її дідусь.
«Тая – гімнастка, яку до повномасштабного вторгнення ніхто не знав. На початку вторгнення її й інших дівчат вивезли за кордон. Це була шикарна група дітей. Ми, чесно, були шокованими. Разом з Іришею (Блохіною) були в Києві й поступово спілкувалися з дітьми, батьками, просили їх повернути дітей. У ситуації з Таєю я хочу відзначити її дідуся, який зробив дуже-дуже багато, щоб повернути дитину в Україну, бо батьки були проти. Він зустрів її на кордоні і вона жила з ним. Він – чудовий», – розповідає Ірина Дерюгіна.
Вона також додає, що після повернення Тая змінилася. Вочевидь їй, як й іншим українським дітям, довелося швидко стати дорослою в умовах російського вторгнення.
«Вона повернулася в Україну й переродилася. З’явилася інша дитина. Очевидно, відбулася якась переоцінка, бо її енергія й бажання заполонили весь зал», – пояснює головна тренерка збірної України з художньої гімнастики.
До тріумфальної континентальної першості залишалося три роки.
Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Перша спроба
Збірна України з художньої гімнастики здобула одну олімпійську ліцензію в індивідуальних вправах на паризькі Ігри. Вона не була іменною, тому тренерський штаб федерації мав право самостійно визначити, хто заслуговує поїхати до Парижу. Несподівано для багатьох шанс отримала тоді ще 16-річна Таїсія Онофрійчук.
Ірина Дерюгіна заявляє, що вже розуміла, що вчинила правильно.
«Я переконана, що її варто було ставити на Олімпійські ігри. Знала, що ми матимемо найкращу гімнастку у світі на чотири роки. Інша б виступила й пішла… А це неправильно з огляду на те, що вона отримала знання від Альбіни Миколаївни Дерюгіної й від мене. Ще й безкоштовно. Тут я хочу подякувати державі за те, що діти можуть займатися безкоштовно. Діти, у яких вдома все солодко, не йдуть у спорт. Загалом у спорт йдуть ті, хто чогось хоче», – сказала вона.
На Олімпійських іграх у Парижі Таїсія Онофрійчук посіла дев’яту сходинку, набравши у підсумку 128.400 бала. Однак Дерюгіна продовжувала вірити в неї.
«Я все життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися й захоче бути нагорі. На Олімпіаді вона трішки не впоралася зі своїми емоціями, але за неї вболівав увесь зал», – згадує головна тренерка.
Залишалося лише наполегливо тренуватися, відточуючи навички.
Шлях до європейської першості
Тренерка збірної України Ірина Блохіна каже, що Таїсія тренується щонайменше десять годин на день, приходячи до зали о 9-й ранку. Вона швидко засвоює елементи й розуміє, що потрібно робити на тренуваннях і змаганнях.
«Вона всім відрізняється. Тая по-особливому сприймає зауваження, відчуває підказки, робить по-іншому. Ритміка, відчуття, робота в залі – це все дає результат. Вона дуже енергійна, емоційна й водночас спокійна. Онофрійчук любить перемагати, насолоджується моментом. Для тренера виховувати таку спортсменку – це дуже цікаво», – запевняє Блохіна.
Дерюгіна натомість виділяє інтелектуальні здібності Онофрійчук, акцентуючи на тому, що гімнастка швидко схоплює матеріал і розуміє, що краще зробити на килимі.
«Вона дуже розумна дівчина. Розуміє, як працювати з предметом», – пояснює Дерюгіна.
Результат не змусив себе чекати. Після Ігор Таїсія прибавляла ледь не на кожному турнірі, здобуваючи нагороди.
Чемпіонат Європи. Нерівні умови й новий м’яч
До континентальної першості Онофрійчук підходила як одна з фавориток змагань. Про себе вона встигла заявити ще на Чемпіонаті Європи-2024, здобувши бронзову медаль у вправах з обручем. За рік результати покращилися. Загалом у 2025-му вона виступала на шести турнірах та підіймалася на подіум 29 разів (!) з 30-ти.
Ірина Блохіна пояснює, що готуватися до змагань було складно, адже через Росію українські спортсмени не можуть бути в рівних умовах із суперницями. Доводиться жити й тренуватися під обстрілами.
«Тренуємося в Києві, не спимо, як і всі, а потім заходимо в зал, закочуємо рукави й — вперед. Якщо ми працюємо між змаганнями й знаходимося у Києві, то, звісно, є вихідний. Зараз же — старт за стартом, тому немає можливості відпочити. Робимо це або в потязі, або в літаку, або де вдасться…», – запевняє тренерка.
Дерюгіна також акцентує на тому, що на підготовку гімнасток негативно впливає довга дорога на змагання.
«Я не можу встати з сидіння на ноги після дороги, а їм ще потрібно виступати. Нас не розуміють в інших країнах, але ми продовжуємо працювати й рухатися вперед», – каже президентка Федерації гімнастики.Не обійшлося й без непередбачуваних обставин. За день до змагань організатори змінили жеребкування, тому Тая повинна була починати виступати не з обручем, коронним приладом, а з м’ячем. М’яч був новим для неї, тому довелося швидко адаптовуватися. На щастя, вона впоралася.
Далі була магія Онофрійчук.
Історичне «золото»
«Вона технічно дуже сильна. Талановита дівчина, яка добре працює. Вона виходить – і весь зал підіймається на ноги. Тая різностороння й емоційна», – пояснює Дерюгіна.
Таїсія виступила з чотирма приладами й заробила загалом 117.800 бала. Цього вистачило, щоб випередити на той момент ще чинну чемпіонку Європи Стіляну Ніколову з Болгарії й переможницю Олімпіади-2024, натуралізовану німкеню (і росіянку за сумісництвом) Дар’ю Варфоломеєву.
Ба більше, Онофрійчук не припустилася жодної грубої помилки під час виступу.
«Чотири виступи у багатоборстві – це 6 хвилин, які змінюють все. Загалом вона виходила на килим 12 разів на Чемпіонаті Європи… У неї фактично не було жодної помилки під час виступів. Це неймовірний результат», – оцінює Блохіна.
Як так вийшло? Особливості української школи гімнастики. Пояснює Ірина Дерюгіна.
«У нас всі дівчата різні, бо Україна – це не Макдональдc, кожен – унікальний. Краса, володіння тілом, культура – це особливості нашої української школи гімнастики. Не завжди були ті, хто міг вийти й вирвати перемогу. Тая змогла. Працюємо, щоб вона стабільно так робила», – наголошує головна тренерка.
Далі за графіком у збірної України й Таїсії Онофрійчук Challenge cup у Клуж-Напоці, Румунія, Кубок світу в Мілані й світова першість у Ріо.
Чи зможуть вони підготуватися до цих змагань?
Всупереч, а не завдяки
Ірина Дерюгіна пояснює, що умов для тренування критично не вистачає.
«Не вистачає умов. Нашим залом ми можемо користуватися протягом 24 годин поспіль, але у нас 60 дітей, яким потрібно тренуватися. Кожній групі – по 8 годин… А килимів всього два… Як мені розділити всіх? Потрібно завжди думати про кадри, розвивати те, що є. А тренуватися зараз фактично ніде. Ми просимо хоча б віддати нам у користування гімнастичний зал Інституту фізичної культури…», – каже вона.
На думку Дерюгіної, кейс Таїсії Онофрійчук, яка повернулася до України під час війни, має стимулювати державу інвестувати в розвиток спорту.
«Сьогодні ми можемо втримати молодь тільки через спорт. Хоч в країні війна, ми повинні максимально забезпечити дітям можливість займатися спортом. Хоч якось, недорого, але це потрібно зробити. Поряд з дітьми треба мотивувати тренерів, щоб вони не їхали, а залишалися тренуватися з цими дітьми. Про зарплати тренерів взагалі мовчу, бо соромно казати», – підсумувала Дерюгіна.