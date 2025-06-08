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Алькарас переміг Сіннера у 5-годинному фіналі Ролан Гарросу

Іспанець захистив титул чемпіона Відкритого чемпіонату Франції у найдовшому фінальному поєдинку в історії чоловічого одиночного розряду.

Алькарас переміг Сіннера у 5-годинному фіналі Ролан Гарросу
Карлос Алькарас з кубком Ролан Гарросу
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP № 2) здолав італійця Янніка Сіннера (ATP № 1) у фіналі Ролан Гарросу-2025 – 2:3 (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (10:2)).

Фінальний поєдинок тривав 5 годин і 32 хвилини.

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Яннік Сіннер під час матчу
Фото: EPA/UPG
Яннік Сіннер під час матчу

У першому сеті обидва тенісисти виконали по брейку. Сетпойнт вдалося реалізувати саме італійцеві.

Карлос Алькарас намагається дотягнутися до м'яча
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас намагається дотягнутися до м'яча

У другому сеті Сіннер спочатку вирвався вперед та забрав 2 гейми, потім почав потроху відпускати суперника. Як наслідок, гру перевели у тайбрейк, де італієць знову виявився сильнішим.

Третій сет виявився дзеркальним: Алькарас зробив собі комфортний гандикап з рахунком 4:1. Йому вдалося довести справу до кінця і виграти сет.

Карлос Алькарас під час фіналу
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас під час фіналу

У четвертому сеті Сіннер не зміг реалізувати три матчболи та поступився іспанцеві на тайбрейку.

У п’ятому сеті все вирішилося на тайбрейку, до якого більш підготовленим підійшов Алькарас. У підсумку саме він святкував перемогу на тайбрейку (10:2) й у матчі.

Іспанський тенісист Алькарас святкує перемогу
Фото: EPA/UPG
Іспанський тенісист Алькарас святкує перемогу

За понад 5 годин матчу Алькарас виконав 7 подач навиліт і припустився 7 подвійних помилок.

Солодкий поцілунок переможця
Фото: EPA/UPG
Солодкий поцілунок переможця

Після фінального матчу Карлос додав до власного активу п’яту перемогу на рівні турнірі серії Гренд Слем.

Нагадаємо, у 2024 році Алькарас здолав американця Джей-Джей Вульфа у фіналі Ролан Гарросу.
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