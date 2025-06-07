Шахи: Анна Музичук майстерно перемогла на супертурнірі в Ставангері

Останні досягнення української шахістки Анни Музичук просто вражають. Спочатку вона двічі поспіль виграла етапи Гран-прі ФІДЕ, а тепер здобула переконливу перемогу на справжньому супертурнірі у норвезькому містечку Ставангері.

Останні досягнення української шахістки Анни Музичук просто вражають. Спочатку вона двічі поспіль виграла етапи Гран-прі ФІДЕ, а тепер здобула переконливу перемогу на справжньому супертурнірі у норвезькому містечку Ставангері.

У цьому змаганні взяли участь шестеро учасниць, які сперечалися у два кола. Треба сказати, що формула турніру є досить божевільною, на нашу думку, зате відповідає смакам Магнуса Карлсена. Переможець у партії з класичним контролем (120 хвилин на партію з додаванням 10 секунд за кожний хід, починаючи із 41-го) отримує три очка. У разі нічийного результату суперники грають так званий «армагеддон» – партію з контролем 7 хвилин (білі) проти 10 з додаванням однієї секунди на хід, теж починаючи з 41-го. За перемогу нараховується 1,5 очка, а за поразку – одне. Звісно, нічия – на користь чорних. До того ж забороняється погоджуватися на нічию раніше 30-го ходу.

У турнірі брали участь п’ятиразова чемпіонка світу, китаянка Цзюй Веньдзюнь (Китай, реийтинг – 2580), Лей Тінцзей (Китай, 2542), Хампі Конеру (Індія, 2543), Анна Музичук (2526), Рамешбабу Вайшалі (Індія, 2475) й Сарасадат Хаде (Іспанія, 2449).

Фото: norwaychess.no Українська шахістка Анна Музичук (праворуч)

Анна вже зі старту зробила добру заявку. В другому турі вона перемогла білими Конеру. Індійська шахістка останнім часом грає дуже потужно і, здається, наближається до того високо рівня, який демонструвала певний час тому.

В іспанській партії Музичук захопила ініціативу, тому попри чисельні розміни проблеми чорних аніскільки не зменшувалися. У важкофігурному закінченні Анна могла чіткіше реалізувати свою перевагу, проте й той шлях, що вона обрала, теж виявився досить надійним. На 72-му ході індійська шахістка припинила опір.

У кінцевому турі першого кола українка білими весь час тиснула на позицію Цзюй. Та все ж чемпіонка винахідливо оборонялася й зрештою спромоглася втекти на нічию. В «армагеддоні» львів'янці знову не вдалося переграти суперницю, а нічия була рівносильною поразці.

Фото: norwaychess.no Українка Анна Музичук виступає на турнірі в Ставангері

У другому колі українка тричі здобула «малі перемоги». Це дозволило їй впритул наблизитися до лідерів – Конеру та Цзюй. Але вирішальним став саме 9-й раунд.

У передостанньому турі українка мала нелегкий іспит – зустріч чорними з п’ятиразовою чемпіонкою світу. Але Анна в англійському початку дістала позицію приблизної рівноваги. А потім здійснила чудову позиційну жертву якості. Стало зрозуміло, що позиція чорних – не гірша, а при нагоді вони можуть поборотися й за перемогу. Очевидно, офіра львів’янки психологічно вплинула на чемпіонку, тому та почала помилятися.

Фото: norwaychess.no Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії

Намагаючись зіграти активно, Цзюй пожертвувала пішака, але фігури українки посіли просто відмінні позиції. А на 35-му ході Анна зробила ще один не лише красивий, а й дуже сильний хід слоном під бій. Ця комбінація стала вирішальною. Китаянці вдалося уникнути миттєво розгрому й перевести партію в ендшпіль. Але він став абсолютно виграшним для чорних, що українка відмінно довела.У цьому ж турі поступилася й інша головна конкурентка Анни – Конеру програла Лей Таньцзі. Українка вийшла на перше місце із солідним відривом у два очки. Хоча в останній день проти Вайшалі львів'янка здобула лише одне очко, це цілком вистачило їй для упевненої перемоги на турнірі.

Ось його підсумки:

Музичук – 16,5 очка; Лей – 16; Конеру – 15; Цзюй – 13; Вайшалі – 11; Хаде – 9.

👏 Congratulations to Anna Muzychuk, WINNER of #NorwayChess Women's! She earns 700,000 NOK ($61,617)! pic.twitter.com/gWhnPXceCv — chess24 (@chess24com) June 6, 2025

Зрозуміло, що головним у Ставангері був чоловічий турнір, який виграв «господар» – Магнус Карлсен. До речі, в партії другого кола він програв чинному чемпіонові світу Доммараджу Гукешу і з усієї богатирської сили вгатив рукою по столу. Щоправда, тут же схаменувся й вибачився. Відео ж потішило чимало любителів шахів усього світу.

Фото: norwaychess.no Норвезький шахіст Магнус Карлсен після перемоги

Другим став американець Фабіано Каруана, третім – Гукеш.