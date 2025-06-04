Визначились учасники обох груп чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні A, який наступного року приймуть швейцарські Цюріх та Фрібург.

У групі A, матчі якої проходитимуть у Цюріху, гратимуть США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина та Великобританія.

До групи В (Фрібург) увійшли Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія та Італія.

Ігри відбудуться наступного року, з 15 по 31 травня. Півфінали, матчі за бронзу та золото будуть зіграні в Цюріху.