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Визначились учасники обох груп чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні A

Чемпіонат світу наступного року прийматиме Швейцарія.

Визначились учасники обох груп чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні A
Ілюстративне фото
Фото: IIHF

Визначились учасники обох груп чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні A, який наступного року приймуть швейцарські Цюріх та Фрібург.

У групі A, матчі якої проходитимуть у Цюріху, гратимуть США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина та Великобританія.

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До групи В (Фрібург) увійшли Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія та Італія.

Ігри відбудуться наступного року, з 15 по 31 травня. Півфінали, матчі за бронзу та золото будуть зіграні в Цюріху.
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