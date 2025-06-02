Визначились всі учасниці чвертьфіналів Ролан Гаррос

У Парижі визначились всі учасниці чвертьфіналів Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).

Чотири останні путівки до 1/4 фіналу жіночого одиночного розряду вибороли Коррі Гауфф (США), Медісон Кіз (США), Мірра Андрєєва (“нейтральна”) та Луа Буассон (Франція).

Таким чином, у чвертьфіналах Ролан Гаррос зустрінуться:

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (“нейтральна”)

Мірра Андрєєва (“нейтральна”) – Луа Буассон (Франція)

Коррі Гауфф (США) – Медісон Кіз (США)

Світоліна і Швьонтек зіграють між собою вп'яте. У попередніх зустрічах рахунок 3:1 на користь польки.

Чвертьфінали відбудуться 3-4 червня.

Відкритий чемпіонат Франції завершиться 8 червня.