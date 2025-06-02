«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
ГоловнаСпорт

Визначились всі учасниці чвертьфіналів Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна гратиме з полькою Ігою Швьонтек.

Визначились всі учасниці чвертьфіналів Ролан Гаррос
Еліна Світоліна святкує перемогу
Фото: EPA/UPG

У Парижі визначились всі учасниці чвертьфіналів Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).

Чотири останні путівки до 1/4 фіналу жіночого одиночного розряду вибороли Коррі Гауфф (США), Медісон Кіз (США), Мірра Андрєєва (“нейтральна”) та Луа Буассон (Франція).

Таким чином, у чвертьфіналах Ролан Гаррос зустрінуться:

  • Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)
  • Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (“нейтральна”)
  • Мірра Андрєєва (“нейтральна”) – Луа Буассон (Франція)
  • Коррі Гауфф (США) – Медісон Кіз (США)

Support LB.ua

Світоліна і Швьонтек зіграють між собою вп'яте. У попередніх зустрічах рахунок 3:1 на користь польки. 

Чвертьфінали відбудуться 3-4 червня.

Відкритий чемпіонат Франції завершиться 8 червня.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies