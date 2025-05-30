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Українські футболістки перемогли збірну Албанії у Лізі націй УЄФА

Збірна України гарантувала собі перше місце в групі та підвищення до Ліги А.

Українські футболістки перемогли збірну Албанії у Лізі націй УЄФА
Жіноча збірна України з футболу
Фото: Дан Балашов

Жіноча збірна України з футболу в номінально домашньому матчі проти Албанії здобула вольову перемогу. Таким чином вона гарантувала собі перше місце в групі та підвищення до Ліги А.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч Україна — Албанія закінчився з рахунком 2:1. Голи забили у України Овдійчук (19) та Басанська (41), а у збірної Албанії Беріша (10).

В іншому матчі групи Чехія розгромила Хорватію з рахунком 5:0.

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Турнірне становище: Україна - 13 очок, Чехія - 10, Албанія - 6, Хорватія - 0.

Заключний поєдинок українки проведуть 3 червня проти Хорватії.

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