Головний тренер "Олександрії" Ротань залишає команду

Команда подякувала тренеру і побажала йому подальших успіхів у кар'єрі.

Головний тренер футбольного клубу "Олександрія" Олександрії Руслан Ротань офіційно залишає команду.

Про його відхід повідомила пресслужба клубу.

"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не лише значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього «Олександрії». Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об'єднавши молодих та досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати. Його внесок у розвиток клубу є неоціненним!", - йдеться в повідомленні.

Команда подякувала тренеру і побажала йому подальших успіхів у кар'єрі та нових звершень.

"Ви назавжди в наших серцях! Дякуємо, Містер!", - йдеться в повідомленні.