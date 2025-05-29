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Головний тренер "Олександрії" Ротань залишає команду

Команда подякувала тренеру і побажала йому подальших успіхів у кар'єрі. 

Головний тренер "Олександрії" Ротань залишає команду
Руслан Ротань
Фото: УАФ

Головний тренер футбольного клубу "Олександрія" Олександрії Руслан Ротань офіційно залишає команду. 

Про його відхід повідомила пресслужба клубу.

"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не лише значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього «Олександрії». Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об'єднавши молодих та досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати. Його внесок у розвиток клубу є неоціненним!", - йдеться в повідомленні. 

Команда подякувала тренеру і побажала йому подальших успіхів у кар'єрі та нових звершень.

"Ви назавжди в наших серцях! Дякуємо, Містер!", - йдеться в повідомленні. 

  • 43-річний Ротань очолив ФК "Олександрія" на початку 2023 року (32 перемоги, 27 нічиїх, 20 поразок). Під його керівництвом команда пройшла шлях становлення та адаптації до нових викликів і поступового прогресу, у підсумку вперше в історії клубу здобула срібні нагороди чемпіонату УПЛ. 
  • 28 грудня 2018 року Ротань також був призначений головним тренером молодіжної збірної України. У серпні минулого року повідомлялося, що в Ротаня та його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ
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