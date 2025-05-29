Головний тренер "Олександрії" Ротань залишає команду

Головний тренер футбольного клубу "Олександрія" Олександрії Руслан Ротань офіційно залишає команду.
Про його відхід повідомила пресслужба клубу.
"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не лише значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього «Олександрії». Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об'єднавши молодих та досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати. Його внесок у розвиток клубу є неоціненним!", - йдеться в повідомленні.
Команда подякувала тренеру і побажала йому подальших успіхів у кар'єрі та нових звершень.
"Ви назавжди в наших серцях! Дякуємо, Містер!", - йдеться в повідомленні.
- 43-річний Ротань очолив ФК "Олександрія" на початку 2023 року (32 перемоги, 27 нічиїх, 20 поразок). Під його керівництвом команда пройшла шлях становлення та адаптації до нових викликів і поступового прогресу, у підсумку вперше в історії клубу здобула срібні нагороди чемпіонату УПЛ.
- 28 грудня 2018 року Ротань також був призначений головним тренером молодіжної збірної України. У серпні минулого року повідомлялося, що в Ротаня та його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ.