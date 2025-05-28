Ролан Гаррос-2025. Історичне представництво українок у другому колі і прикра поразка Марти Костюк

Про неочікувану поразку Марти Костюк, перемогу Еліни Світоліної на класі, прощання з королем ґрунту Рафаелем Надалем, а також сенсації на старті — у підсумках першого кола Ролан Гарросу.

Упродовж першого кола відбулося чимало навколотенісних подій. Зокрема, провели на пенсію одного з кращих тенісистів в історії Рафаеля Надаля. На зустріч з іспанцем прийшли 15 тисяч фанів і чимало колег по цеху. І це лише перше коло турніру…

У Парижі стартував один з чотирьох грендслемів — Ролан Гаррос . 128 тенісисток і тенісистів змагатимуться на ґрунтовому покритті за суперпрестижний кубок у тенісі . Одразу шість українок стартували в першому раунді турніру, але далі просунулися не всі. Не обійшлося і без сенсаційних поразок інших атлетів з верхньої частини рейтингу.

Упевнена перемога Світоліної

Еліна Світоліна (WTA № 13) першою з українок розпочала боротьбу в основній сітці Ролан Гарросу. Суперницею Еліни стала туркеня Зейнеп Сонмез (WTA № 76). Тенісистки провели перше очне протистояння. Від початку Світоліна показала, що налаштована на швидку й упевнену перемогу. Вона віддала суперниці лише один гейм на старті. У другій партії нічого не змінилося: українка демонструвала свій теніс і на класі довела рахунок до розгромного. Для цього першій ракетці України знадобилася година і 13 хвилин.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:2 (1:6, 1:6)

До речі, перемога Світоліної над Сонмез стала ювілейною, 30-ю, на Ролан Гарросі. Саме французький грендслем найуспішніший для неї. На другому місці — Відкритий чемпіонат Австралії, де Світоліна перемагала у 29 матчах.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час виступу

У другому колі українка зустрінеться з 84-ю ракеткою світу, представницею Угорщини Анною Бондар. Тенісистки зіграють уперше.

Переможний старт Ястремської

Звитяжну ходу Світоліної продовжила Даяна Ястремська (WTA № 48). Суперницею одеситки на старті турніру стала володарка вайлдкарду, 157-ма ракетка світу австралійка Дестені Аява.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час матчу

Хоч здавалося, що матч стане легким для Даяни, перший сет добряче полоскотав нерви її уболівальників. Він тривав 50 хвилин, за підсумками яких Ястремська виграла з рахунком 7:5.

Розпочався дощ — поєдинок перервали. Ці погодні умови пішли на користь нашій тенісистці, адже опісля вона мала впевненіший вигляд: віддала суперниці лише гейм і довела рахунок до переможного.

Даяна Ястремська (Україна) — Дестені Аява (Австралія) – 2:0 (7:5, 6:1)

Отже, Даяна Ястремська вдруге в кар'єрі зіграє у другому раунді Ролан Гарросу. Її суперницею стане кривдниця Анастасії Соболєвої «нейтральна» Діана Шнайдер.

Невдача Соболєвої

Шлях Анастасії Соболєвої розпочався із кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції. Анастасії єдиній серед українок вдалося подолати цей етап і пробитися до основної сітки.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Анастасія Соболєва

До слова, участь Соболєвої в основі Ролан Гарросу стала дебютною, але організувати сенсацію вона не змогла: поступилася «нейтральній» Діані Шнайдер (WTA № 11) у першому колі. 21-річна українка продемонструвала боротьбу в першій партії, довівши її до тайбрейку, але там перемогу святкувала Шнайдер. У другому сеті здалося, що сили Соболєвої закінчилися, адже вона багато помилялась. Натомість суперниця грала у свій теніс і довела матч до перемоги.

Діана Шнайдер — Анастасія Соболєва (Україна) — 2:0 (7:6 (3), 6:2)

Болюча поразка Костюк

А далі було те, до чого точно не був готовий ніхто з поціновувачів українського тенісу… Уже в першому колі свою ракетку зачохлила Марта Костюк (WTA № 25).

Фото: EPA/UPG Марта Костюк грає в захисті

Це був точно не її день і напевне день її суперниці, кваліфаєрки з Чехії Сари Бейлек. Здавалося, все йшло за планом Марти: на старті поєдинку вона реалізувала брейк, утім чешка показала зуби — відновила паритет, а потім узагалі виграла партію.

У другому сеті краще не стало. За 39 хвилин Бейлек розгромила нашу тенісистку, віддавши їй лише гейм.

Марта Костюк (Україна) — Сара Бейлек (Чехія, Q) — 0:2 (3:6, 1:6)

Цей матч і справді став болючим для Марти, адже востаннє українка поступалася суперниці з нижчим місцем у світовому рейтингу ще 2020 року.

«Неможливо точно знати, чому саме так сталося. Я така сама людина, як і всі. Бувають дні, коли нічого не виходить. І сьогодні був саме такий. А суперниця, до речі, показала теніс високого рівня. Я ж, навпаки, грала слабко. Шкода, що це трапилося саме на турнірі грендслему. Але як є. Вірю, що після важких поразок завжди приходять перемоги», — сказала Костюк у коментарі «Чемпіону».

Сенсація від Стародубцевої

А от для Юлії Стародубцевої все склалося зовсім по-іншому. Ще у фіналі кваліфікації українка зазнала поразки, тому її участь у турнірі мала б завершитися. Однак доля вирішила інакше. Румунка Сорана Кирстя знялася з Ролан Гарросу, так Стародубцева отримала другий шанс. Вона змогла скористатися ним.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева працює на корті

На старті основної сітки українка обіграла представницю Німеччини Тамару Корпач. Матч розпочався на користь німкені. Вона забрала перший сет, віддавши Юлії лише два гейми. А от далі Стародубцева зібралася й дала бій. У другому сеті українка розгромно перемогла (6:1) і перевела гру до третьої партії. Там українці вдалося зробити брейк і завершити поєдинок перемогою.

Тамара Корпач (Німеччина) — Юлія Стародубцева (Україна) — 1:2 (6:2, 1:6, 4:6)

Українка вперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції. Там на неї чекатиме протистояння з «нейтральною» Анастасією Потаповою.

Упевнена гра Калініної

Четвертою серед українок у друге коло вийшла Ангеліна Калініна (WTA № 113). У першому раунді вона розібралася з колишньою росіянкою, а тепер представницею Вірменії Еліною Аванесян (WTA № 40).

Фото: EPA/UPG Ангеліна Калініна викладається в матчі

Матч проти Аванесян був показовим для нашої тенісистки. Українка спочатку без проблем забрала перший сет, а потім завершила роботу у другому. На здобуття перемоги Ангеліна витратила годину і 15 хвилин.

Еліна Аванесян (Вірменія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 0:2 (1:6, 2:6)

У другому колі Калініна зіграє проти господарки турніру Луї Буассон, яка сенсаційно вибила зі змагань Елізу Мертенс, 24-го номера посіву.

Тож у другому колі маємо рекордне для України представництво в історії Ролан Гарросу. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева й Ангеліна Калініна поборються за вихід у третій раунд.

Головні невдахи першого кола

Були й ті спортсмени, невдача яких у першому колі викликала подив. Не Мартою Костюк єдиною. Свої ракетки на змаганнях зачохлили колишня перша світу Наомі Осака, а також номер чотири рейтингу АТР Тейлор Фріц.

Уже на старті змагань чотириразова переможниця турнірів серії грендслем Наомі Осака зустрілася з десяткою ракеткою світу іспанкою Паулою Бадосою. Перший сет вийшов по-справжньому конкурентним — гра перейшла на тайбрейк, де перемогу святкувала японка. Проте далі все пішло не за її планом — Осака без шансів віддала другу партію і з боротьбою програла в третьому сеті.

Фото: EPA/UPG Наомі Осака під час матчу першого кола Ролан Гаррос

Наомі Осака (Японія) — Паула Бадоса (Іспанія) — 1:2 (7:6, 1:6, 4:6)

Ще одним розчаруванням турніру став американець Тейлор Фріц. Кривдником четвертої ракетки світу став 66-й у рейтингу АТР німець Даніель Альтмаєр. До слова, Фріцу вдалося перемогти лише у другому сеті. Інші три партії завершилися на користь Альтмаєра.

Даніель Альтмаєр (Німеччина) — Тейлор Фріц (США) — 3:1 (7:5, 3:6, 6:3, 6:1)

Прощавай, королю ґрунту

Не обійшлося й без щемливих моментів на турнірі. Саме таким стало прощання з легендою світового тенісу й, очевидно, найкращим на ґрунті Рафаелем Надалем. Саме Рафа 14 разів тріумфував на Ролан Гарросі, саме Рафа виграв тут 112 матчів, поступившись лише чотири рази.

Фото: EPA/UPG Уболівальники проводжають Рафаеля Надаля

Прощальна церемонія з Надалем відбулася на корті імені Філіппа-Шатріє. Арена, яка вміщує 15 тис. глядачів, була заповнена вщент. Кожен глядач на стадіоні одягнув футболку в кольорах коричневого ґрунту з написом Mercі, Rafa, аби продемонструвати вдячність іспанському тенісисту.

Фото: EPA/UPG Легенди тенісу Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Енді Маррей

Попрощатися з Рафою прийшли й колеги по цеху: Карлос Алькарас, Хуан Карлос Ферреро, Іга Свьонтек, Сімона Халеп, Давид Феррер. Історичний момент: Новак Джокович, Роджер Федерер і Енді Маррей, з якими Надаль утворював так звану BIG-4, спустилися до іспанця на корт.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль прощається з Ролан Гарросом

«Це була неймовірна історія, яка почалася 2004 року, коли я вперше приїхав на Ролан Гаррос. Я ледь міг ходити через травму ноги. Але того року піднявся на верхній ярус корту на милицях і дивився на нього зверху. Я мріяв повернутися наступного року, щоб змагатися. У 2005 році нарешті зміг уперше виступити тут. Мені було 18 років. І моїм першим серйозним досвідом став матч проти друга дитинства і суперника Рішара Гаске. Того дня я зрозумів, що означає Ролан Гаррос. За ці 20 років випробував тут усе. Мав неймовірних суперників, як-от Енді, Роджер і Новак. І, звичайно, багатьох інших, які доводили мене до межі фізичних і розумових можливостей», — сказав Рафа у прощальній промові.

Фото: EPA/UPG Пам'ятка про Надаля на корті

Аби віддячити Рафі за роки неймовірної кар‘єри, організатори Ролан Гарросу назавжди увічнили слід ноги короля ґрунту на Центральному корті турніру.

Матчі другого кола змагань розпочнуться вже сьогодні.