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​Ще дві українки вийшли до другого туру Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна - у одиночних змаганнях, а Юлія Стародубцева - у парних.

​Ще дві українки вийшли до другого туру Ролан Гаррос
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

У третій ігровий день Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) успішно виступили дві українські тенісистки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ангеліна Калініна (№113 рейтингу WTA) у першому колі одиночного розряду за 1 годину 15 хвилин розгромила вірменку Еліну Аванесян (№40 рейтингу WTA) з рахунком 6:1, 6:2.

А у першому турі парного розряду Юлія Стародубцева та чешка Анастасія Детюк здобули перемогу над француженками Емелін Дартрон - Тянцоа Сара Ракотоманга Ражаона - 5:7, 6:1, 6:2.

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Напередодні Юлія Стародубцева у трьох сетах здолала представницю Німеччини Тамару Корпач (148) - 2:6, 6:1, 6:4 і пробилася до другого кола одиночного розряду.

Раніше перша “ракетка” України Еліна Світоліна упевнено обіграла турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез - 6:1, 6:1, гра тривала 1 годину 13 хвилин.

Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 8 червня.

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