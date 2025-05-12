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Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

У чвертьфіналі вона гратиме з американкою Петон Стернс.

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі
Еліна Світоліна під час виступів у складі збірної України
Фото: EPA/UPG

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує виступати на турнірі WTA 1000 в Римі. Турнір Internazionali BNL d’Italia проходить на грунтових кортах, його призовий фонд складає 6,911 млн доларів.  

У четвертому колі Еліна Світоліна (16-й номер “посіву”) за майже 1,5 години перемогла американку Даніель Роуз Коллінс (№35 у рейтингу WTA). Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:2.

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У третьому колі змагань Коллінс вибила минулорічну переможницю турніру Ігу Швьонтек з Польщі. 

Тепер за право зіграти у півфіналі Світоліна гратиме з ще однією американкою, Петон Стернс (№42 WTA).

Турнір Internazionali BNL d’Italia триватиме до 18 травня.
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