Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

У чвертьфіналі вона гратиме з американкою Петон Стернс.

Еліна Світоліна під час виступів у складі збірної України

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує виступати на турнірі WTA 1000 в Римі. Турнір Internazionali BNL d’Italia проходить на грунтових кортах, його призовий фонд складає 6,911 млн доларів.

У четвертому колі Еліна Світоліна (16-й номер “посіву”) за майже 1,5 години перемогла американку Даніель Роуз Коллінс (№35 у рейтингу WTA). Матч закінчився з рахунком 6:4, 6:2.

У третьому колі змагань Коллінс вибила минулорічну переможницю турніру Ігу Швьонтек з Польщі.

Тепер за право зіграти у півфіналі Світоліна гратиме з ще однією американкою, Петон Стернс (№42 WTA).

Турнір Internazionali BNL d’Italia триватиме до 18 травня.