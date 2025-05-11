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Ла Ліга: «Барселона» здійснила камбек у матчі з «Реалом» і наблизилася до чемпіонства

Каталонці випереджають мадридців на 7 очок за 3 тури до завершення змагань.

Ла Ліга: «Барселона» здійснила камбек у матчі з «Реалом» і наблизилася до чемпіонства
Ламін Ямаль під час матчу
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на своєму полі перемогла «Реал» (4:3) у 35-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Кіліан Мбаппе реалізовує пенальті
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе реалізовує пенальті

Першими забили підопічні Карло Анчелотті. Мбаппе спочатку реалізував пенальті на 5 хвилині, а потім подвоїв перевагу на 14-й, вийшовши сам на сам з голкіпером.

Ерік Гарсія забиває з кутового
Фото: EPA/UPG
Ерік Гарсія забиває з кутового

На 19-й захисник «Барселони» Ерік Гарсія відгукнувся на подачу з кутового і прошив Тібо Куртуа. За 15 хвилин за справу взявся Ламін Ямаль: він завдав обвідного удару і влучив у лівий кут воріт. За 2 хвилини Рафінья вийшов на ворота мадридців і реалізував свій момент.

Ламін Ямаль під час удару
Фото: EPA/UPG
Ламін Ямаль під час удару

У кінці першого тайму Ферран Торрес і Рафінья розіграли комбінацію, після якої бразилець забив ще раз. Упродовж другої 45-хвилинки мадридці спромоглися організувати один гол: Мбаппе вразив порожні ворота Щенсного після пасу Вінісіуса.

Рафінья реалізовує свій момент
Фото: EPA/UPG
Рафінья реалізовує свій момент

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін був у заявці на гру, але на полі не з'явився.

Після перемоги підопічні Хансі Фліка відірвалися від мадридців на 7 очок та мають в активі 82 пункти після 35 ігор.

Каталонці святкують перемогу
Фото: EPA/UPG
Каталонці святкують перемогу

Нагадаємо, «Барселона» здолала «Реал» у фіналі Кубка Іспанії. 

Загалом каталонці перемогли у всіх матчах проти «Реала» у сезоні 2024/2025.
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