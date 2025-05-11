Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
ГоловнаСпорт

​Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на турнірі в Бухаресті

На рахунку наших спортсменів - 6 золотих, 2 срібних та 4 бронзових медалі. 

​Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на турнірі в Бухаресті
​Збірна України з греко-римської боротьби
Фото: Міністерство молоді та спорту

Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на міжнародному турнірі Constantin Alexandru & Iona W. Popovici у Бухаресті (Румунія). 

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту. 

"Золото": Герман Басараб (48 кг); Ілля Ванжул (51 кг); Богдан Макаровець (55 кг); Денис Середін (60 кг); Тимур Ларін (92 кг); Анатолій Новаченко (110 кг).

"Срібло": Сергій Ярченко (71 кг); Тимофій Химиця (92 кг).

"Бронза": Денис Кірик (48 кг); Єгор Тарасенко (65 кг); Данило Вузій (80 кг); Тимофій Приходько (110 кг).

Збірна України з греко-римської боротьби
Фото: Міністерство молоді та спорту
Збірна України з греко-римської боротьби
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies