​Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на турнірі в Бухаресті

На рахунку наших спортсменів - 6 золотих, 2 срібних та 4 бронзових медалі.

Фото: Міністерство молоді та спорту

​Збірна України з греко-римської боротьби

Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на міжнародному турнірі Constantin Alexandru & Iona W. Popovici у Бухаресті (Румунія).

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

"Золото": Герман Басараб (48 кг); Ілля Ванжул (51 кг); Богдан Макаровець (55 кг); Денис Середін (60 кг); Тимур Ларін (92 кг); Анатолій Новаченко (110 кг).

"Срібло": Сергій Ярченко (71 кг); Тимофій Химиця (92 кг).

"Бронза": Денис Кірик (48 кг); Єгор Тарасенко (65 кг); Данило Вузій (80 кг); Тимофій Приходько (110 кг).