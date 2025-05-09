Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано: «Команду потрібно створювати заново» 

Ми поїхали до Городка, щоб поспілкуватися з головним тренером збірної України, італійцем Раулем Лосано. Про підготовку до сезону, зміну поколінь у національній команді, дебют у Лізі націй і суперників на Чемпіонаті світу — в інтерв’ю на LB.ua .

Національна збірна України з волейболу розпочала перший тренувальний збір у новому сезоні. Команда на чолі з італійським наставником Раулем Лосано зібралася в Городку на Хмельниччині. Тут синьо-жовті тренуватимуться тиждень, напрацьовуючи ігрові зв’язки перед низкою важливих зустрічей у 2025 році. Далі збірна поїде до Польщі, де до команди доєднаються легіонери.

Збірна України розпочала перший тренувальний збір у цьому році. Яку мету ви ставите перед командою?

Я приїхав сюди, аби переглянути волейболістів, які грають в українському чемпіонаті. Моє завдання полягає в тому, щоб відібрати з цієї групи гравців і разом з ними відправитися в Польщу. Там розпочнеться ще один тренувальний табір. У Польщі до нас приєднається друга група гравців. А вже за підсумками двох тренувальних зборів я сформую склад національної команди на сезон.

Фото: Федерація волейболу України Українські волейболісти під час тренувань

У якій формі перебувають гравці, що вже у вашому розпорядженні? Чи задоволені тим, як проходить збір?

Я дуже задоволений. Ми провели тільки три дні тренувань. У нас дуже важкі тренування. Сьогодні, наприклад, працювали чотири години. Слава Богу, що без травм. У нас багато молодих хлопців, тому я хочу бачити їхнє зростання кожного дня. Мені важливо бачити, що вони стають кращими на кожному тренуванні.

Коли підбиватимете проміжні підсумки розвитку гравців?

Я сподіваюсь, що зможу їх розкрити, зможу забезпечити їм новий рівень гри. Це не буде цього року. Це робота на перспективу. А перспектива нашої команди і цих хлопців — це Олімпіада в Лос-Анджелесі. У нас є три роки. Упродовж цього часу вони мають вирости і стати найкращою версією себе. Усі думки та зусилля спрямовуємо на Олімпіаду-2028.

Фото: Федерація волейболу України Волейболісти відпрацьовують техніку на тренуванні

У команді протягом довгих років лідером був Олег Плотницький (волейболіст італійської «Перуджі». — LB.ua). Кого б ви назвали лідером цієї збірної?

Багатьох гравців я ще не знаю, адже в нас нова молода команда. Про це можна буде говорити після того, як ми проведемо тривалий час разом. Звісно, минулого року лідером у нас був Юрій Семенюк. Він став капітаном і дуже добре себе проявляв. Він приєднається до нас на тренувальному зборі в Польщі. Якщо загалом порівнювати команду, яка є зараз, з тією, що була минулого року, то ми маємо 12 нових гравців, які ще не були в національній збірній. Зараз усе по-іншому. Будемо працювати, розвиватися і разом досягати наших цілей. Хлопцям потрібен час, аби зігратися, відчути один одного.

У червні збірна вперше зіграє в Лізі націй. Який результат буде прийнятним для вас?

Наша ціль — федерації, всього тренерського штабу і гравців — Олімпіада-2028. Аби потрапити напряму на Олімпійські ігри, потрібно бути в десятці кращих команд світу. Зараз ми на 14 місці, тож поступово, крок за кроком треба йти вперед. У передолімпійський період ми вже маємо бути в десятці. Ліга націй — дуже важкий турнір, на нас чекають ігри з кращими командами світу. А в нас зараз нова команда, якщо порівнювати її з тією, що була в минулому сезоні, коли ми виграли Євролігу. Зараз дуже багато молодих гравців, тому фактично треба заново створювати її. Перші шість команд світового рейтингу (Польща, Франція, США, Словенія, Італія та Японія. — LB.ua) — найсильніші, грати з ними буде дуже непросто. Китай, Іран — це ті команди, у грі з якими треба набирати очки. Усе залежить від нас перш за все, а потім уже від інших команд. Якщо хлопці будуть грати добре, то я буду спокійним. Ми маємо показати максимум наших можливостей, якщо хочемо забезпечити гарний результат.

Фото: Федерація волейболу України Рауль Лосано під час тренування

Ліга націй — це етап підготовки до Чемпіонату світу?

Так, можна так сказати. Однак у Лізі націй зібрані кращі команди світу, а тут (на Чемпіонаті світу. — LB.ua) у групі є такі команди, як Алжир і Бельгія. Ми можемо з ними грати та маємо їх перегравати. Ще є Італія — чинні чемпіони світу. З ними буде дуже складно.

Фото: Федерація волейболу України Українські волейболісти на тренуванні

Найкращий результат в історії збірної України на ЧС — чвертьфінал. Є амбіції повторити це досягнення?

Дуже важливо виграти першу гру — проти збірної Бельгії. Далі завданням буде вийти з групи, але група дуже непроста. Розумієте, тоді в нас були зовсім інші суперники. Цього разу, якщо виходимо з другого місця в групі, потрапляємо на Францію, а Франція — чинні олімпійські чемпіони. Тоді, коли дійшли до чвертьфіналу, суперником були Нідерланди. Зараз може бути Франція — це зовсім різні за рівнем суперники: Нідерланди не входять до десятки кращих, а Франція — чемпіон Олімпіади. Так, ми виграли Євролігу торік, але це все вже позаду. Зараз у нас зміна поколінь у команді. Працюємо, щоб створити конкурентну збірну.