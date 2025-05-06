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Чемпіоном світу зі снукеру вперше в історії став представник Китаю

У більярдному світі - величезна сенсація.

Чемпіоном світу зі снукеру вперше в історії став представник Китаю
Жао Сіньтун
Фото: Guardian

28-річний китайський снукерист Жао Сіньтун став першим представником своєї країни, що зміг завоювати титул чемпіона світу. У фіналі в Шеффілді гравець з Піднебесної досить впевнено здолав триразового володаря титулу валлійця Марка Вільямса - 18:12. 

Це перший випадок в історії змагань, коли чемпіоном став аматор - Сіньтун отримає професійний статус лише з наступного сезону. Він лише третій, хто підняв над головою трофей після того, як подолав кваліфікацію, а не стартував з основної сітки - після Террі Гріффітса та Шона Мерфі. 

Жао нині мешкає буквально у 10 хвилинах від театру Крусибл, де відбувалася фінальна стадія чемпіонату світу - але не змінив свого спортивного громадянства. За його успіхом у Китаї спостерігала аудиторія у щонайменше 150 мільйонів телеглядачів. 

Окрім кубка світу, Сіньтун також отримав чек на 500 тисяч фунтів стерлінгів. Для нього це вже друга перемога на турнірах "Потрійної корони" після тріумфу на чемпіонаті Великої Британії у 2021 році.
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