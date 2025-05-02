Збірна України зі стрибків у воду здобула «срібло» і «бронзу» у перший день Суперфіналу Кубка світу

Українські стрибуни у воду розпочали виступи у Суперфіналі Кубка світу з двох медалей.

Першу нагороду для команди виборов дует Олексій Середа – Марк Гриценко. У фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки українці здобули «бронзу», набравши 395.37 бала. Нагорода стала першою для тандему Олексія та Марка.

Цей сезон є дебютним спільним для спортсменів. Раніше Середа виступав у синхронних стрибках разом із Кіріллом Болюхом.

Одразу після цього фіналу наша збірна здобула ще одну нагороду. Команда, у складі якої виступали Олексій Середа, Кірілл Болюх, Ксенія Байло та Софія Лискун, стала другою у змішаному командному турнірі. Українці показали результат 423.70 бала. Більше тільки у збірної господарів – 507.20 балів.

4 травня Олексій Середа та Марк Гриценко виступатимуть в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, 14 квітня Олексій Середа виграв бронзову медаль у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду, який проходив у канадському Віндзорі.