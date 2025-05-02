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Збірна України зі стрибків у воду здобула «срібло» і «бронзу» у перший день Суперфіналу Кубка світу

Змагання відбуваються у Пекіні.

Збірна України зі стрибків у воду здобула «срібло» і «бронзу» у перший день Суперфіналу Кубка світу
Марк Гриценко (ліворуч) й Олексій Середа перед стрибком
Фото: Пресслужба Федерації стрибків у воду

Українські стрибуни у воду розпочали виступи у Суперфіналі Кубка світу з двох медалей. 

Першу нагороду для команди виборов дует Олексій Середа – Марк Гриценко. У фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки українці здобули «бронзу», набравши 395.37 бала. Нагорода стала першою для тандему Олексія та Марка. 

Цей сезон є дебютним спільним для спортсменів. Раніше Середа виступав у синхронних стрибках разом із Кіріллом Болюхом.

Одразу після цього фіналу наша збірна здобула ще одну нагороду. Команда, у складі якої виступали Олексій Середа, Кірілл Болюх, Ксенія Байло та Софія Лискун, стала другою у змішаному командному турнірі. Українці показали результат 423.70 бала. Більше тільки у збірної господарів – 507.20 балів. 

4 травня Олексій Середа та Марк Гриценко виступатимуть в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, 14 квітня Олексій Середа виграв бронзову медаль у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду, який проходив у канадському Віндзорі.
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