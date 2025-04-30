Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна перемогла японську тенісистку Моюку Учідзіму. Матч між ними тривав 54 хвилини і закінчився з результатом 6:2, 6:1.

Таким чином українка продовжила свою переможну серію до 11 матчів поспіль. Серія з 11 перемог для Світоліної друга найдовша в кар'єрі. Рекордною для українки є серія з 12 перемог, вона встановила її у липні-серпні 2013 року.

У півфіналі турніру може відбутись українське "дербі" - суперницею Світоліної може стати Марта Костюк, яка зустрінеться у чвертьфіналі з першою ракеткою світу, "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.