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Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді

У чвертьфіналі Світоліна перемогла японську тенісистку Учідзіму.

Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна перемогла японську тенісистку Моюку Учідзіму. Матч між ними тривав 54 хвилини і закінчився з результатом 6:2, 6:1.

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Таким чином українка продовжила свою переможну серію до 11 матчів поспіль. Серія з 11 перемог для Світоліної друга найдовша в кар'єрі. Рекордною для українки є серія з 12 перемог, вона встановила її у липні-серпні 2013 року.

У півфіналі турніру може відбутись українське "дербі" - суперницею Світоліної може стати Марта Костюк, яка зустрінеться у чвертьфіналі з першою ракеткою світу, "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.
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