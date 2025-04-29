Матчі українок на турнірі WTA в Мадриді перенесено через блекаут

Марта Костюк та Еліна Світоліна мають додатковий день на відпочинок.

Матчі денної та вечірньої сесій тенісного турніру Madrid Open у столиці Іспанії було перенесено через масове відключення електроенергії, яке сталося по всій країні. Через це змінився графік виступів представниць України.

У понеділок свої поєдинки 1/8 фіналу мали проводити Еліна Світоліна та Марта Костюк. Проте їм випала нагода підготуватися до суперниць - Марії Саккарі та Анастасії Потапової відповідно - краще і довше. Організатори поки не повідомили, коли саме відбудуться матчі.

На ситуацію з гумором відреагувала Костюк: у соцмережах вона пожартувала, що "WTA 1000 - 1000 свічок" і запитала у компанії ДТЕК, "чи є апдейти щодо розкладу".