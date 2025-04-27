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Жадан передав прапор бригади «Хартія» Андрію Шевченку

Це сталося під час Конгресу УАФ.

Жадан передав прапор бригади «Хартія» Андрію Шевченку
Сергій Ребров, Сергій Жадан й Андрій Шевченко з прапором
Фото: УАФ

Письменник, молодший сержант «Хартії» Сергій Жадан передав президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку прапор, підписаний офіцерами й бійцями бригади.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Під час Конгресу УАФ Сергій Жадан наголосив на важливості партнерських стосунків асоціації та «Хартії».

«Для «Хартії» честь мати добрі партнерські стосунки з Українською асоціацією футболу. Приємно, що на Конгресі УАФ кількох хартійців було нагороджено відзнакою «Команда понад усе», — розповів він.

Андрій Шевченко натомість подякував українським воїнам за захист від російських окупантів.

«Країна щодня зазнає терористичних атак Росії, як-от нещодавно у Кривому Розі, Сумах, на Дніпропетровщині, у Харкові та Києві. У такі моменти ми особливо цінуємо й дякуємо тим, хто нас захищає. Саме завдяки вам ми можемо працювати», – наголосив президент УАФ.

Нагадаємо, до другої річниці створення «Хартія» виставила як благодійний лот футбольний матч за участі Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Сергія Жадана й інших та продала його за 200 тисяч доларів.

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