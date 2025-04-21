Україна виборола 13 нагород на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики

У Молдові завершився чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики. Українська збірна не потрапила до топ-10 медальних заліків.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
На цьогорічному чемпіонаті українці вибороли такі “великі бронзові” медалі: Ольга Івженко (55 кг), Світлана Москвіна (64 кг), Анастасія Манєвська (87 кг), Валентина Кісіль (+87 кг), Богдан Гоза (+109 кг).
Крім того, українські збірники отримали наступні “малі” медалі:
- "Золото": Ольга Івженко (ривок, 55 кг)
- "Срібло": Світлана Москвіна (ривок, 64 кг); Ірина Домбровська (ривок, 76 кг); Дмитро Кондратюк (поштовх, 81 кг); Христина Бородіна (поштовх, +87 кг); Богдан Гоза (ривок, +109 кг); Владислав Прилипко (поштовх, +109 кг)
- "Бронза": Валентина Кісіль (ривок, +87 кг)
У загальному медальному заліку збірна України посіла 12 місце.