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Україна виборола 13 нагород на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики

Таким чином збірна України залишилася поза топ-10 медальних заліків.

Україна виборола 13 нагород на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики
Україна виборола 13 нагород на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики
Фото: Федерація важкої атлетики України

У Молдові завершився чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики. Українська збірна не потрапила до топ-10 медальних заліків. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На цьогорічному чемпіонаті українці вибороли такі “великі бронзові” медалі: Ольга Івженко (55 кг), Світлана Москвіна (64 кг), Анастасія Манєвська (87 кг), Валентина Кісіль (+87 кг), Богдан Гоза (+109 кг).

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Крім того, українські збірники отримали наступні “малі” медалі:

  • "Золото": Ольга Івженко (ривок, 55 кг)
  • "Срібло": Світлана Москвіна (ривок, 64 кг); Ірина Домбровська (ривок, 76 кг); Дмитро Кондратюк (поштовх, 81 кг); Христина Бородіна (поштовх, +87 кг); Богдан Гоза (ривок, +109 кг); Владислав Прилипко (поштовх, +109 кг)
  • "Бронза": Валентина Кісіль (ривок, +87 кг)

У загальному медальному заліку збірна України посіла 12 місце. 

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