Крім того, українські збірники отримали наступні “малі” медалі:

На цьогорічному чемпіонаті українці вибороли такі “великі бронзові” медалі: Ольга Івженко (55 кг), Світлана Москвіна (64 кг), Анастасія Манєвська (87 кг), Валентина Кісіль (+87 кг), Богдан Гоза (+109 кг).

Про це повідомляє Суспільне Спорт .

У Молдові завершився чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики. Українська збірна не потрапила до топ-10 медальних заліків.

Україна виборола 13 нагород на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики

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