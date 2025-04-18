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Тренер збірної України з боксу Мельник: «Хижняк повернеться до команди через рік»

Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпіаді у Парижі.

Тренер збірної України з боксу Мельник: «Хижняк повернеться до команди через рік»
Михайло Мельник
Фото: ФБУ

Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник розповів LB.ua, коли до національної команди повернеться олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.

«Він повернеться, але через рік. Я сам з Кременчука. Був 15 років президентом федерації Полтавської області, тому, звісно, ми спілкуємось і з Олександром, і з його батьком. Вони сказали, що через рік будуть працювати тут разом зі всією командою. Це спорт, доля спортсмена коротка... Вибір залишитись в Олімпійському боксі – це його рішення. Я буду дуже радий, дуже сильно радий, якщо Саша буде в нашій команді. Це спортсмен з величезним досвідом, тому він передасть багато чого молодому поколінню. Ми будемо сподіватися, що він, дай Бог, поїде на Олімпіаду в Лос-Анджелесі й виступить там гідно», – сказав Мельник.

Він очолив збірну України з боксу 2025 році та вже встиг провести тренувальний збір. За його словами, українські боксери витримали навантаження під час тренувань.

«Сьогодні було останнє наше тренування з ОФП (загальна фізична підготовка, – LB.ua). Це перший збір після чемпіонату України. Давно не було в нас таких зборів. У нас зʼявились дуже класні спеціалісти з ОФП, зі стретчингу. Тренування були обʼємними, і всі працювали на максимальну силу. На початку збору ми навіть трохи хвилювались, що хлопці не потягнуть. Але зараз, як бачите, всі з усмішками на обличчі. Ми провели тестування, всі набрали свій потрібний максимум, тому я думаю, що далі будемо в такому ж темпі працювати», – розповів він.

Мельник також зауважив, що частина команди скоро вирушить на міжнародний турнір. 

«Зараз після цього збору, буде другий етап підготовки. Після цього частина команди полетить у Таїланд на Кубок Короля (міжнародний турнір), а інша частина буде продовжувати збір і готуватись до Кубка світу, який пройде в Астані. Що я можу сказати... Це – молода команда. Час покаже, а поки не буду нічого говорити. Це тільки початок олімпійського циклу, чемпіонат України, перші етапи зборів. Давайте відпрацюємо цей рік, а потім будемо говорити. Молода команда, усі хороші хлопці. Я їх всіх ціную, кожного поважаю. Будемо з них щось ліпити», – підсумував Мельник.

Нагадаємо, Олександрів Хижняків (батька й сина) визнали «Легендами Федерації боксу України»

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