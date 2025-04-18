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Китаянка Цзюй Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів

Матч за світову корону завершився достроково.

Китаянка Цзюй Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів
Цзюй Веньцзюнь
Фото: Indian Express

Китайська гросмейстерка Цзюй Веньцзюнь стала лише четвертою шахісткою в історії, яка змогла здобути п'ять перемог у матчах за світову корону. Представниця Піднебесної здолала свою співвітчизницю Тань Чжун'ї, у якої сім років тому відібрала титул.

Як пише CNN, Веньцзюнь спромоглася видати вражаючу серію з чотирьох поспіль переможних партій, після чого їй було достатньо нічиєї для гарантування чемпіонства. Замість регламентованих 12 партій матч тривав лише 9 і завершився з рахунком 6,5 проти 2,5 на користь Цзюй.

34-річна китаянка завдяки своєму успіху заробила 300 тисяч євро, в той час як її суперниця отримала 200 тисяч євро призових. 

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