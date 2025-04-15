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Синхроністка Мошинська про реакцію росіян на перемогу збірної: «Щодня у Харкові чуємо їхні "привітання"»

Збірна України з синхронного плавання виграла етап Кубка світу.

Синхроністка Мошинська про реакцію росіян на перемогу збірної: «Щодня у Харкові чуємо їхні "привітання"»
Дар'я Мошинська під час виступу
Фото: Пресслужба Федерації синхронного плавання

Українська синхроністка Дар’я Мошинська розповіла LB.ua про емоції від срібних медалей на Кубку світу та спроби росіянок комунікувати зі збірною України. 

«Якщо чесно, я не розраховувала на медаль в соло. У мене навіть сльози щастя були після оголошення результатів. У дуеті – інша справа. Ми з Анастасією (Шмоніною) дуже хотіли цього, працювали над тим, щоб взяти медаль у дуеті. Щасливі, що нам вдалося це зробити, але, звичайно, ще є над чим працювати. Велика подяка тренерам і всім, хто нас підтримував», – сказала синхроністка.

Мошинська також поділилася, як на результати України відреагували «нейтральні» представники Росії.

«Виходячи на кожен старт розуміли, як це важливо для нас і нашої країни. Тому під час кожного виступу віддавалися на повну. Дуже хотілося перемогти і зробити так, щоб гімн України почули всі.

"Нейтральні" спортсмени ніяк себе не проявляли, але їх тренери намагалися підійти до наших, щоб привітати з перемогою після акробатичної програми. Ми повністю ігнорували їх, ніби їх і не було. Важко нам зрозуміти, як можна після такої трагедії у Сумах, яка трапилася у день нашого переможного виступу, та й узагалі після такого горя, яке принесли нам росіяни, якось намагатися з нами заговорити. Ми щодня у Харкові чуємо їхні "привітання"», – пояснила вона.

Наступний етап Кубка світу з синхронного плавання відбудеться у Маркемі (Канада). 

Нагадаємо, на етапі КС у Сома-Беї (Єгипет) збірна України з синхронного плавання очолила рейтинг, здобувши 3 медалі: 2 срібні (соло і дует) й 1 золоту (акробатична група).

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