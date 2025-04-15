Формула-1. Гран-прі Бахрейну: Піастрі захоплює лідерство у «Макларені», а Ферстаппен розчаровує

Про впевнену перемогу Піастрі, провал Ферстаппена та прорив Гемілтона читайте у підсумках етапу в Бахрейні на Lb.ua.

Не встигли ми оговтатись від Гран-прі у Японії, як цього тижня королівські перегони переїхали до Бахрейну . Саме тут, на трасі Сахір, завершився черговий етап Формули-1.

Піастрі – №1 у «Макларен»

Усі ми звикли до того, що у «Макларен» першим пілотом вважають саме Ландо Норріса. Тут мова про більший досвід та кращі результати, які він показував протягом минулого сезону. Цьогоріч Норріс уже виграв першу гонку у сезоні. Ба більше, він також був другим у Шанхаї та Японії, однак його партнер по команді, австралієць Оскар Піастрі, не те щоб наступає йому на п’яти, а буквально перехоплює у Норріса лідерство.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі під час гонки

Гонка у Бахрейні стала доказом того, що Піастрі готовий вести за собою пелотон та ставати першим номером не тільки у «Макларені», а й взагалі у Формулі-1.

24-річний Піастрі спочатку виграв поул цього етапу, а потім упевнено завершив справу, ставши переможцем цього Гран-прі. Таким чином йому вдалося оформити дубль. Нагадаємо, у Шанхаї австралієць також фінішував першим.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі з кубком

До речі, у Бахрейні фінішу Піастрі дістався із дуже комфортним відривом у 15.499 секунди. Другим на цьому етапі став пілот «Мерседес» Джордж Расселл, а партнер Піастрі по команді Ландо Норріс попри 5-секундний штраф за виїзд з-за меж стартової решітки фінішував на третій позиції.

Цікаво, що пілоти «Макларена» тепер борються між собою не тільки за лідерство в команді, а й в особистому заліку. Поки що все ж перемога за більш досвідченим Норрісом.

Залік Формули-1 після Гран-прі Бахрейну (п’ятірка кращих):

Ландо Норріс («Макларен») — 77 очок; Оскар Піастрі («Макларен») — 75; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69; Джордж Расселл («Мерседес») — 63; Шарль Леклер («Феррарі») — 32.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Бахрейну

Кубок конструкторів після Гран-прі Бахрейну (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 151 очко; «Мерседес» – 93; «Ред Булл» – 71; «Феррарі» – 57; «Хаас» – 20.

Провал Ферстаппена

А от у «Ред Булла» справи куди гірше, ніж у «Макларен». І хоча на минулому етапі Макс Ферстаппен таки став переможцем, перегони у Бахрейні знову підкреслили величезні проблеми з болідом у «червоних биків». Ферстаппен, який стартував із сьомої позиції, зумів відіграти лише одну сходинку і врешті посів шосте місце.

Фото: EPA/UPG Болід Макса Ферстаппена

У ЗМІ вже почали обговорювати можливий перехід нідерландця у «Мерседес» або ж «Астон Мартін». Річ у тому, що у контракті Ферстаппена прописаний пункт про його розрив в разі серії посередніх результатів.

У «Ред Булл» відреагували миттєво, скликавши народу після завершення перегонів. Радник Хельмут Марко водночас наголосив на важливості діяти негайно, аби залишити чемпіона у своїй команді.

Фото: EPA/UPG Пілот Макс Ферстаппен

«Усе очевидно! Нам потрібен прогрес. Не за очками, а за часом на колі. З нинішньою швидкістю, на жаль, не буде жодного чемпіонства. Побоювання щодо можливого відходу Макса? Вони вельми великі.

У найближчому майбутньому нам потрібні покращення, щоб він мав здатну перемагати машину. І ця історія не повинна бути разовою на кшталт дощу в Бразилії чи Японії з чарівним колом. Необхідна стабільна база», – висловився Хельмут Марко в інтерв’ю RacingNews365.

Прогрес Гемілтона

Інший король Формули-1, видно, поступово звикає до своєї нової команди й нового боліда.

Льюїс Гемілтон, хоч і фінішував п’ятим у Бахрейні, втім цей результат поки що є для нього найкращим після переходу до «Скудерії».

Фото: EPA/UPG Механіки працюють над болідом Льюїса Гемілтона

Варто також відзначити, що британець стартував десятим та зумів відіграти п’ять позицій. До речі, за підсумками перегонів Льюїса визнали «Пілотом дня».

«Я так довго їздив у певному стилі, певним чином, з однією і тією ж командою. Я пересів на нову машину, і вона вимагає зовсім іншого стилю водіння та налаштувань. Я використовую гальмування двигуном, яке ми ніколи, ніколи не використовували в мої попередні роки.

Думаю, я зрозумів, як машина любить їздити, тож, сподіваюся, якщо я зможу застосувати це наступного тижня, якщо зможу краще кваліфікуватися, я зможу провести набагато кращий вікенд. Я знаю, що можу, і я це зроблю», – сказав Гемілтон після гонки в інтерв’ю Motorsport.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон під час перегонів у Гран-прі Бахрейну

Наступний, п'ятий гран-прі сезону Формули-1 прийматиме Саудівська Аравія. Головна гонка стартує у неділю, 20 квітня.