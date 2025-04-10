Українки Лівач та Алпєєва стали чемпіонками Європи зі спортивної боротьби

Ще дві українки вибороли треті місця.

Українські спортсменки вибороли чотири нагороди чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який відбувається у Словаччині.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Золоті” нагороди для України вибороли Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг).

Крім того, “бронзу” збірній принесли Олександра Хоменець (55 кг) та Аліна Філіпович (59 кг), а Манола Скобельська (68 кг) посіла 5-те місце.

Завтра у фіналі змагань виступатимуть Ірина Бондар (62 кг) та Алла Белінська (72 кг). В свою чергу, Лілія Маланчук (53 кг), Соломія Винник (57 кг) та Ірина Коляденко (65 кг) боротимуться за бронзові медалі.

Змагання у Братиславі завершаться 13 квітня протистояннями представників греко-римського стилю.