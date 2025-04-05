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Кривдник збірної України оголосив про те, що залишає "Ман Сіті"

Кевін де Брюйне провів у Манчестері 10 років.

Кривдник збірної України оголосив про те, що залишає "Ман Сіті"
Кевін де Брюйне
Фото: EPA/UPG

Бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне, який став одним із творців успіху своєї національної команди у протистоянні плей-оф Ліги Націй з Україною, наважився змінити клубну прописку після 10 років на Туманному Альбіоні.

Як пише The Guardian, плеймейкер у соцмережах заявив про те, що залишить "Манчестер Сіті" після завершення сезону. Де Брюйне не отримав від босів команди пропозицію щодо пролонгації контракту, який спливає влітку.

Бельгієць залишався єдиним футболістом у складі "містян", який прийшов до команди раніше, ніж її нинішній наставник Хосеп Гвардіола. Каталонський коуч написав, що новина про відхід Де Брюйне "стала сумним днем для клубу та нього особисто". 

У блакитній футболці "Сіті" бельгієць здобув 16 трофеїв, шість разів тріумфувавши у Прем'єр-лізі та вперше в історії команди здійнявши над головою кубок Ліги чемпіонів. 

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