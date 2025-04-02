Стронгмен Павло Кордіяка про рекорд Гіннеса: «Встановив його, щоб здійняти галас довкола України»

В інтерв’ю Lb.ua Павло розповів про неприємний момент в Італії, встановлення рекорду Гіннеса, навіщо з'їдає шість яловичих стейків на день, особливості стронгмену, актора з «Гри престолів» та роботу у школі.

Після встановлення рекорду атлет зіштовхнувся з тим, що не зміг розповісти про війну України проти Росії під час спілкування з італійськими ЗМІ. Ба більше, йому навіть не дозволили сказати, що його батько воює у складі Сил оборони України. Кордіяка переконаний, що так сталося через те, що у владі в Італії знаходиться багато проросійських політиків.

Ви встановили рекорд Гіннеса. Що це досягнення означає для вас?

Насправді це вже не перший рекорд, але якщо говорити саме про рекорд Гіннеса, то це сталося вперше. У мене була вже одна спроба у 2023 році, але тоді я зупинився всього за метр до рекорду, бо відчув «хлопок» у місці кріплення м’язів, подумав, що це розрив і випустив прилад. Жоден рекорд не вартує здоров’я. Цього разу ж вдалося, але це не найважливіше. Для мене будь-яка перемога на спортивній арені не є лише особистою. У нашій країні війна, я багато спілкуюсь із військовими, багато допомагаю і чую, що такі речі теж важливі для них. Це покращує їм настрій, підіймає бойовий дух. Коли я виступав на «The World’s Strongest Man» (Змагання за звання найсильнішої людини планети, – Lb.ua), наступного дня після змагань мені телефонували хлопці, які були в Бахмуті. Я навіть зараз про це згадую і в мене мурашки по тілу. У мене батько теж служить.

Фото: З архіву Кордіяки Павло Кордіяка із сертифікатом про встановлення рекорду Гіннеса

Як відбувалася підготовка до встановлення рекорду?

Все напрацьовується. Важливою є кожна деталь: як лежить колода, як її переступати, як її випускати, яким способом підіймати. Можна підіймати в один рух, можна у два, штовхати, або жати, хто яку техніку використовує. Я використовую усі техніки, тому що це швидко й економить енергію.

Узагалі я робив цю вправу на змаганнях уже двічі: на Europe's Strongest Man-2023 (Найсильніша Людина Європи, ESM) та «The World’s Strongest Man 2024» (WSM). Я у цій вправі – один з кращих у світі. На цю естафету завжди дають 60 секунд, і дуже мало людей можуть виконати її за цей проміжок часу. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки. У мене не було психологічного тиску. Єдине, що я зробив цей рекорд з другої спроби. Якщо ти не зробив із першої спроби, тобі дають три хвилини на відпочинок, а це дуже мало для такої вправи. У першій спробі я помилився саме на останній колоді, бо робив це дуже швидко. Якби зафіксував її, рекорд був би 28 секунд.

Фото: З архіву Кордіяки Український стронгмен Павло Кордіяка

Незабаром ви можете оновити його?

Можливо, але насправді я не женусь за рекордами, тому що це нічого не дає, окрім медійного розголосу. Я більше хотів би здобувати титули. Рекорд встановив, щоб створити галас довкола України. Зараз такий час, коли за кордоном намагаються перевести тему, якщо мова заходить про війну в Україні. В Італії, де встановлював рекорд, це все оплачував і фінансував телеканал сім’ї Берлусконі (колишній прем’єр-міністр Італії, – Lb.ua). Вони не дозволили згадувати, що в Україні війна, не дозволили сказати, що моя країна переживає важкі часи. Після рекорду були зйомки, присвячені цій події. Перед тим – репетиція, під час якої мені ставили різні запитання. Питали, чому цей рекорд для мене важливий. Я відповів так само як і вам, а вони не схвалили цю відповідь. Ми пробували різні варіанти: я говорив, що це важливо для моїх земляків… Навіть не міг сказати, що мій батько воює. У підсумку вони просто зняли це питання й не ставили його в ефірі. Окрім того, мені не дозволили говорити англійською.

Як загалом, за вашим відчуттям, за кордоном реагують на Україну та українців, на війну, яку розв’язала Росія?

Найбільша підтримка в Британії, там ніколи не було з цим жодних проблем. Нам на інтерв’ю не те, що дають можливість про це говорити, а завжди запитують першими про те, яка зараз ситуація в країні. Американці нейтрально: хочеш говорити – говори, ні – ні. Якщо говорити про Італію, бо це остання країна, де я був, то італійці дуже адекватно до цього ставляться. Однак, у них у владі багато проросійських людей, тому нашу війну там не висвітлюють.

А як щодо стронгменів з інших країн? Вони підтримують вас?

Зараз у нашому спорті склалась така ситуація, що кілька топових атлетів погодились поїхати в Росію на змагання. Фактично їх купили. Спілкування з цими спортсменами тепер для мене закінчилося. Туди погодився їхати поляк Матеуш Келішковський, який планував це зробити ще минулого року, але за іронією долі отримав травму і пропустив весь сезон. Я казав, що це карма. Також туди їде ісландець Хафтор Бйорнссон (багаторазовий призер змагань WSM, – Lb.ua), він ще знімався у «Грі Престолів». Для мене це було супердивно через те, що його дружина – канадійка, яка родом з України. Я його питав, чи нормально йому їхати в Росію, коли у його дружини на всю спину татуювання українською «Сестри – квіти одного саду», коли земляків його дружини вбивають росіяни. Чому взагалі складається так? Бо є один британець, який одружений на росіянці, і переманює туди (в Росію) спортсменів.

Якщо ж говорити про офіційні турніри, то там росіян немає? Ні, немає. Я й Олексій Новіков – двоє професійних атлетів з України, які виступають на найвищому рівні. Ми одразу сказали, що нас не буде на змаганнях, якщо там будуть росіяни. Нас також підтримали європейські атлети, зокрема – представники країн Балтії й деякі британці. Організатори, мабуть, порахували, що втратять багато топових атлетів, якщо запросять на турніри росіян.

Олексій Новіков – ваш друг, товариш чи все ж суперник?

Не скажу, що він мій друг, але ми товаришуємо. Ми не є дуже близькими, але в інтернеті можна знайти відео, де ми змагаємось. Я закінчив вправу швидше і допомагав йому морально. У нас є така вправа, коли треба закладати кулі на платформу. Щоб вони не вислизали, ми мастимо руки клеєм. В Олексія були з цим проблеми, тому я намастив йому свій клей на руки. Тоді людям було дуже дико, що я йому допомагаю, а для мене це нормально. Ми з ним суперники поки я змагаюсь, а якщо я вже завершив свої змагання, то все. У нашому спорті загалом конкуренція лише тоді, коли ми всі на майданчику. Поза ним – велика, дружня компанія.

Новіков – ваш головний конкурент на майданчику?

Ні. Я налаштовую себе так, щоб не дивитися на суперників, а зосередитися на своєму виступі. Якщо я викладусь на максимум, то мені цього достатньо. Виграв, значить заслуговую на це, а якщо ні, то варто тренуватися далі.

Фото: З архіву Кордіяки Павло Кордіяка готується до вправи

Кожен стронгмен – це дуже сильна людина, як фізично, так і психологічно. Силу можна набути, чи це все ж талант і генетика?

Важка праця зазвичай перемагає талант. Я народився у 1995 році, середина 90-х, Ви розумієте, які це були часи. Зайнятися особливо нічим, тому ти або тиняєшся вулицями, або тренуєшся, або вчишся. Ми з братом обрали шлях тренувань. По-перше, щоб можна було постояти за себе. Ба більше, нам уже тоді не подобався той спосіб життя, який вели наші однолітки. Ми почали займатись спортом із 6 років. Я починав із футболу, паралельно ще була акробатика для покращення координації рухів, бальні танці. У футболі на той час була доволі розвинута корупція. Я був із бідної сім’ї, а батьки не мали змоги приносити якісь премії для того, аби я був в основному складі. Хоча об’єктивно я був кращим за інших хлопців, був високим, атлетичним… З футболом закінчив і почав займатися єдиноборствами, ММА. У мене, до речі, брат чемпіон України з ММА. А вже зі своєї першої стипендії я купив абонемент в спортивний клуб «Олімп», де тренуюся досі. Там займаються хлопці, які виступають у стронгмені. За три місяці я вже виступив на перших для себе змаганнях, але став там останнім, втім мені сподобалось, тому тренувався далі.

Те, що ви стали останнім на тих змаганнях, не зламало вас морально, не відбило бажання займатися далі?

Є дуже багато сильних спортсменів, які, якщо починають змагання невдало, далі просто зливають турнір. Вони психологічно здаються і не хочуть змагатися до кінця. А в мене чомусь такого немає. Умію виступати не завдяки, а всупереч, бо вперта людина по життю.

Окрім того, що потрібно багато тренуватись, стронгмени, як правило, ще й багато їдять. Який раціон у вас? Скільки калорій за день потрібно з’їсти?

Якщо говорити саме за мене, то найважча частина мого спорту – це саме харчування. Усі думають, що важко тримати дієту, коли в тебе обмежений раціон, а насправді навпаки. Важко, коли треба їсти багато, а не мало. Коли ти худнеш, тобі просто треба терпіти голод, а коли треба їсти багато – доводиться просто засовувати в себе їжу, ходити постійно з повним шлунком. У тебе постійна сонливість і це не приємно. Я кайфую від того, коли в мене розпочинається міжсезоння, коли я можу їсти стільки, скільки я хочу і коли хочу. Це інколи створює психологічний тиск, бо ти ніби живеш у постійному режимі.

Мій раціон складається з гречки, рідше – паста. У середньому в день з’їдаю шість яловичих стейків. Сніданок відрізняється. Зазвичай звечора заливаю пів кілограма вівсянки йогуртом і зранку з’їдаю. Раніше на сніданок в мене було 8 цілих яєць, чотири білки, додавав туди овочі – цибулю, зелень, томати. Ще можу додати твердий сир і гриби. Загалом намагаюсь з'їдати не менше 6 тисяч калорій в день, в ідеалі треба їсти 6500-6800.

Фото: З архіву Кордіяки Раціон стронгмена

Ви готуєте сам, чи, можливо, є кухар?

У мене немає з цим проблем. Немає такого, що дівчина чи дружина має готувати для мене. Якщо в неї є таке бажання, то я буду тільки радий, якщо немає – не проблема, адже можу готувати їжу для обох. Коли я був у стосунках, то трохи готував я, трохи – вона. Свою їжу більше готував я, тому що їй теж не хочеться постійно одне й те ж саме робити. Вона банально не зобов’язана цього робити. Вона, можливо, хоче з’їсти щось інше, менш калорійне, або ж у неї своя дієта. Бувало, що вона варила собі броколі, а для мене це… Не можу такого їсти. Тільки чую цей запах, мене вже нудить. Зараз готую сам для себе, або ж користуюсь доставкою, або харчуюся в закладі.

У період міжсезоння сильно знижується вага?

Різко точно ні, бо спадає також інтенсивність тренувань. Можу втратити 2-3 кг, максимум 5. Для моєї ваги це не багато. У мене навпаки буває таке, що можу скинути 12 кілограмів за 4 дні на WSM.

Чи можна жити суто на кошти, зароблені зі стронгмену? Доводиться працювати паралельно?

Якщо говорити про мене, то на самому стронгмену можна жити. Просто спорт може закінчитись в будь-який момент. Я вважаю, що ті гроші, які заробляють у спорті, треба використовувати так, щоб забезпечити своє життя після нього. Загалом – можна, питання лише в тому, скільки часу для цього потрібно, чи дійдеш ти до цього рівня взагалі. Окрім того, щоб дійти до такого рівня, потрібно немало вкласти у себе.

Ви тренуєтесь у Львові? Чи були пропозиції виїхати за кордон?

Пропозиції були. Я зараз нікого не засуджую, але я насправді не розумію людей, які виїхали зі Львова і кажуть, що втекли від війни. Вибачте, якщо порівняти Львів і Харків, то умовно у Львові війни немає. Так, прилітає, іноді ракети, дрони, але це не можна порівнювати з тим, що у Харкові. У Харкові люди продовжують жити, не хочуть виїжджати. Там багато молоді, місто функціонує і це все при тому, що прилітає там кожен день… Я був у Запоріжжі, де так само, хоч люди живуть за 30 кілометрів від фронту. Вони звикли. Ми всі вже настільки травмовані, що ці всі вибухи сприймаємо як буденність.

Чи відчуваєте ви себе популярним в Україні? Писали вболівальники після встановлення рекорду?

Мені насправді дуже сумно, що більше підтримки, більше вболівальників у мене є у Британії або США. Так було і до повномасштабного вторгнення. Зараз загалом у нас люди дуже холодно ставляться до спортсменів. Я бачу, як хтось публікує новину про перемогу наших спортсменів, а там коментарі «чому не на фронті» і «як він виїхав». Бувало навіть кидав скрін із «Резерв +», що я стою на обліку, що у мене все окей, що не ховаюся. Я на своєму місці і роблю свою роботу.

Фото: З архіву Кордіяки Стронгмен Павло Кордіяка під час тренування

Що потрібно зробити, аби в Україні більше знали про ваш вид спорту?

Я думаю, що все буде змінюватись з часом. У мене часто питають, чи буде трансляція. Я відповідаю що буде, але платна. І тоді починається… Добре, подивлюся результати. Трансляція коштує невеликі гроші, якщо говорити відверто. У нас всі звикли, що можуть подивитись фільм на якомусь піратському сайті, послухати музику через Телеграм... Немає цієї культури, що це все вартує грошей. Ти ж коли йдеш в магазин, не думаєш про те, щоб краще поїхати в село і назбирати огірків десь. Так само й тут. Змагання – це велика праця організаторів, спортсменів. Над цим працює ціла команда, а тобі треба лише заплатити за це 10 доларів. Коли Усик б’ється, теж можна глянути лише за гроші. Він же підіймає наш прапор, доносить світу правильні думки, не дає забувати про війну. Так само як і будь-який атлет, який виступає на міжнародному рівні. Це треба розуміти. Ніхто не просить фінансової підтримки, достатньо просто іноді поставити десь вподобання, чи написати коментар на підтримку. Можливо, особисто підійти й поговорити. Це завжди приємно, це завжди мотивує, додає сил робити свою роботу далі.

Зараз у вас пауза, чи вже розпочалась підготовка до наступних змагань?

За декілька днів буду виїжджати на змагання у Велику Британію. Там відбудеться ESM. А через півтора місяця буде чемпіонат світу. Було б прекрасно підняти прапор України на усіх турнірах, де буду брати участь. Хотілося б щонайменше бути на подіумі на WSM-2025. Я багато працював, покращив свої слабкі місця. Xочу довести самому собі, що воно того вартує. Мені важливо, аби про нашу країну говорили, аби всі знали, що Україна – це сильна країна.

Над чим саме працювали, що вдосконалювали?

Станова тяга – моя слабка вправа. Буквально тижнів 5 тому поставив свій особистий рекорд і підтягнув 400 кілограмів. Це середній показник, тому думаю, що це мало дати мені хороший профіт під час виступу. На багатьох турнірах саме станова тяга коштувала мені великої кількості балів.

Знаю, що раніше ви ще й працювали реабілітологом. Досі займаєтеся цим?

Фактично не працюю. У мене є лише деякі клієнти, до яких я приїжджаю приватно додому. Також я працюю у школі, веду групу продовженого дня. У мене є інклюзивна дитина. Це приємний малий, з яким немає жодних проблем. Коли я поруч, у нього немає приступів агресії, бо спілкуюся з ним на рівних.

Фото: З архіву Кордіяки Павло Кордіяка під час тренування

Як поєднуєте всі ці справи зі спортом?

Я просто встаю зранку, їду і приїжджаю пізно ввечері.

Яка ваша головна мрія?

Я б хотів стати найсильнішою людиною світу. Лише двом українцям це вдавалось (Василю Вірастюку у 2004 році та Олексію Новікову – у 2020-му, – Lb.ua). Взагалі не так багато людей у світі можуть похизуватися таким досягненням. Також я хотів би розвивати спорт в Україні, розвивати свій персональний бренд. Мені не подобається та ситуація, яка склалась зі стронгменом в Україні. Розвивається не спорт, а способи заробітку з нього. Я вважаю, що це погано.