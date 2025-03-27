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​УЄФА відкрив справу проти чотирьох зірок "Реала" через непристойну поведінку під час матчу ЛЧ проти Атлетіко

Йдеться про Вінісіуса Жуніора, Кіліана Мбаппе, Антоніо Рюдігера і Дані Себальйоса.

​УЄФА відкрив справу проти чотирьох зірок "Реала" через непристойну поведінку під час матчу ЛЧ проти Атлетіко
Фото: UEFA.com

Європейський футбольний союз (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу щодо чотирьох футболістів мадридського "Реала" через непристойну поведінку під час матчу Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко".

Про це повідомив офіційний сайт організації. 

Йдеться про Вінісіуса Жуніора, Кіліана Мбаппе, Антоніо Рюдігера і Дані Себальйоса.

Так, у серії пенальті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за інформацією іспанської преси, Рюдігер "жестикулював руками в районі шиї", а Мбаппе "торкався своїх геніталій". Також Вінісіус провокував уболівальників "Атлетіко".

Дата розгляду справи не уточнюється.

  • Нагадаємо, основний час та овертайми завершилися з рахунком 1:0 на користь "Атлетіко". Перший матч виграв "Реал" (2:1), тож долю путівки до чвертьфіналу ЛЧ вирішила серія пенальті. "Реал" виграв серію з рахунком 4:2 і на наступній стадії турніру зустрінеться із лондонським "Арсеналом". 
  • При цьому в серії пенальті арбітр скасував гол форварда "Атлетіко" Хуліана Альвареса за подвійний дотик до м'яча.
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