Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні збірна України зіграє у матчі-відповіді проти Бельгії за підвищення у класі в Лізі націй УЄФА.

Іван Калюжний у матчі проти Бельгії

36. Крутять-вертять біля наших воріт бельгійці. Сенсу небагато в тому, але виглядає смішно. Хай бігають собі.

35. Стійкааааааа!!! Ванат після подачі з кутового незграбно переправив м'яч на ближню стійку Луніна... Саме туди влучив м'яч. Потім був карнавал помилок, крапку в якому поставив Гуцуляк, вибивши куди очі дивляться.

34. Докууууу! Вінгер укотре змістився в центр і пробив низом. На щастя, Забарний заблокував удар.

33. Меньє нахабно штовхнув Миколенка, але арбітр вирішив не фіксувати фол. А ви нам подобалися, пане Зіберте.

31. Меньє намагався підключитися до атаки і пробити. М'яч головою зачепив, але призвело це лише до "свічки" у штрафному українців. Лунін спокійно зафіксував м'яч.

30. Небезпечно!!! Доку на дриблінгу залетів у штрафний українців і покотив під удар Ванакена. Останній пробив, але невдало.

Якщо вам здається, що матч доволі нудний, то вам не здається. Нам головне не пропустити і перемогти за сумою двох поєдинків.

28. І знову про Зінченка. Цього разу він отримав жовту картку.

27. Є перший удар України у матчі. Калюжний (!) підтримав атаку правим флангом, розвернувся і відпасував на Ярмолюка, той – на Зінченка, а Олександр уже завдав удару. М'яч пролетів біля лівої стійки воріт Селса.

26. Забарний і Матвієнко намагаються притримати м'яч, але довго це робити не можуть. Їх буквально переслідують нападники Бельгії.

25. Перші атакувальні проблиски від українців. Ванат на фланзі обікрав Кастаня і намагався прострілити на Гуцуляка. Олексій за м'яч не зачепився, але свій аут ми вкинем.

24. Калюжний впав після зіткнення. Правильно, Іване, відпочинь і градус гри збий.

23. З повтору видно, що Лунін був безсилим у моменті з ударом Де Брюйне.

22. А зараз нас пробачили. Лівий захисник Кастань високо піднявся і віддав м'яч Де Брюйне. Той змістився в центр і щокою ледь не забив у ворота Луніна – м'яч поперечину не облизував, але здавалося ду-у-у-уже близько.

20. Уболівальники освистують українців, бо наші нібито довго вводять м'яч у гру... Гляньте на табло, панове! Нам нікуди поспішати:)

19. Лунін спокійно грає в пас із захисниками. Відчувається, що чоловік з Мадриду приїхав у збірну.

18. Поки атакують лише бельгійці, але чогось справді небезпечного створити не вдається.

17. Одна з небагатьої українських атак у матчі. Судаков самотужки протягнув м'яч і намагався знайти Ваната. Влад, на жаль, якісно заховався:)

16. Бельгійці вкотре блокують українців на чужій половині поля. Де Брюйне намагався віддати пас на ближнього, але Миколенко у несамовитому підкаті перехопив м'яч.

15. Де Брюйне увірвався у штрафний майданчик українців і намагався прострілити на Лукаку, але Лунін впевнено перехопив м'яч.

14. Забааааааарнииий!!! Ілля як професор зустрів Доку і спокійно відібрав м'яч. Браво, чоловіче.

13. Ванат імітує пресинг бельгійських захисників. Хоч так.

12. Друга спроба не була кращою, тому Лунін отримав право вибити м'яч від воріт.

11. Невдала подача від Де Брюйне. Тепер спробує виконати кутовий.

10. А тепер уже жовта картка для Забарного. Ілля прикро послизнувся та буквально подарував м'яч Де Брюйне. Лежачи Ілля полоскотав гомілку бельгійця – штрафний.

9. Не послідовно зараз спрацював арбітр Зіберт, і нам це подобається. Гуцуляк завалив Доку і не дав тому розбігтися. На диво, рефері вирішив жовтої не давати.

8. Судаков якісно перевів на Зінченка, а той знайшов пасом Гуцуляка. Далі – картина маслом. Гуцуляк з м'ячем, а навколо і Доку, і Кастань. Не на тренуванні у "Поліссі", але теж важко... Наступного разу буде краще, Олексію.

7. Бельгійці обступили штрафний українців і готують атаку. В одному з епізодів Де Брюйне віддав на Меньє, а той пробив – Лунін, на щастя, врятував, хоч після цього боковий арбітр "запалив" прапорець.

6. Зінченко намагався повторити комбінацію першого матчу і навісив на Забарного. Ілля боровся за м'яч проти Лукаку, але шансів було мало. Без небезпеки. Контратака бельгійців теж захлинулася.

5. Єгоооор! Ярмолюк перехопив м'яч, проштовхнув його у стилі доброго роботяги ближче до центру і впав після удару Раскіна. Арбітр Зіберт одразу покарав бельгійця жовтою карткою. Такий Зіберт нам подобається.

4. Станом на зараз українці м'яч лише бачили, але ще не чіпали. Хай собі грають бельгійці:)

3. Ліворуч у Бельгії грає вінгер "Ман Сіті" Доку. Він отримав м'яч й одразу накрутив Гуцуляка. За ним треба уважно стежити, бо може проблем додати.

2. Меньє на фланзі жорстко зустрів Судакова. Георгій спочатку присів, але досить швидко продовжив гру. Давайте хоч сьогодні без травм.

1. Бельгійці щойно розіграли м'яч й одразу туди його, до воріт Луніна. Зиску нуль, тому Андрій спокійно ввів м'яч у гру.

Матч розпочався!!!

21:44. Ми ставимо на 1:1, а там буде видно.

21:41. Команди виходять на поле. Лунає гімн України. Чому помічник Сергія Реброва не співає? Неважливо, що він іспанець:)

21:40. 5 (П'ЯТЬ!) захисників у нас сьогодні! Головне не пропустити більше одного:)

21:35. За десять хвилин тут розпочнеться двіж!

Фото: Дан Балашов/УАФ Стадіон «Cegeka Arena» в Генку

21:30. Якщо раптом треба. Матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Безплатно можна глянути на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.

21:25. До речі, форма не змінилася з минулого матчу. Жовті сьогодні наші кольори!

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на гру

21:20. Перед поєдинком наші хлопці як зазвичай прогулялися. Сподіваємося, що провітрили голову, але нічого не вивітрили:)

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України під час прогулянки

Фото: Дан Балашов/УАФ Іван Калюжний (ліворуч), Олександр Зінченко (по центру) й Олександр Сваток (праворуч)

21:15. Наші вже прибули на арену в Генку! Судячи зі складу, готові 90 хвилин пахати... А така поляна гарна...

21:13. Щонайменше з протистояння у плейоф Лунін Куртуа вибив:) Стартовий склад Бельгії на гру: Селс – Меньє, Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскін, Де Брюйне (К) – Троссард, Лукаку, Доку.

21:10. Чули колись про«Cegeka Arena»? Ми теж ні... Гляньте, яка красива поляна!!! Місткість – 20 тисяч уболівальників.

Фото: Дан Балашов/УАФ «Cegeka Arena» у Генку

21:05. До вашої уваги стартовий склад України на гру: Трубін – Миколенко (К), Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко – Ярмолюк, Калюжний, Судаков, Гуцуляк – Ванат. Здивував підбором Станіславович...

21:02. Пропонуємо згадати, як минув перший матч між командами. Так, це був суцільний екстаз, так, ми їх рознесли, але сьогодні все розпочнеться заново, хоч і з нашою перевагою у два м'ячі. У першому поєдинку українці перемогли бельгійців з рахунком 3:1.

21:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо спостерігати за другим матчем плейоф Ліги націй УЄФА між Україною і Бельгією! Одразу з дверей бажаємо нашим хлопцям перемоги.

23 березня 2025 року. Генк. «Cegeka Arena». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +13С.

Ласкаво просимо на матч-відповідь плейоф Ліги націй за підвищення у класі між Бельгією та Україною.

Стартові склади:

Бельгія: Селс, Меньє, Фас, Дебаст, Кастань, Ванакен, Раскін, Де Брюйне, Троссард, Лукаку, Доку.

Головний тренер – Руді Гарсія (Франція).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко, Ярмолюк, Калюжний, Судаков, Гуцуляк, Ванат.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Даніель Зіберт (Швейцарія).