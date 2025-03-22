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Нова очільниця МОК хоче повернути росіян на Олімпійські ігри

Виступає проти "відсторонення країн через війни".

Нова очільниця МОК хоче повернути росіян на Олімпійські ігри

Обрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі вперше відкрито висловила свою позицію щодо участі росіян та білорусів у змаганнях під егідою організації. Виявилося, що нова очільниця МОК не підтримує "відсторонення спортсменів через конфлікти".

Як пише Sky News, перша жінка та африканка на цій посаді вбачає відсутність "послідовності" щодо того, що Росію "виокремлюють", коли на її рідному континенті також точаться війни. 

Ковентрі заявила, що кожен випадок треба розглядати окремо, але водночас ініціювала створення робочої групи, яка має напрацювати спільні загальні правила для ситуацій, коли країни-учасниці олімпійського руху "залучені до конфліктів". 

Ця ж група вестиме дискусії щодо того, чи можливо повернути росіян та білорусів на Ігри та в якому статусі - рішення можуть вплинути вже на зимову Олімпіаду, яку наступного року прийматимуть італійські Мілан та Кортіно.  

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