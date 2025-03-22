Росіяни вбили двох та поранили чотирьох мешканців Сумщини

Вчора, 21 березня, російських обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 103 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 222 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили дронами, КАБами, артилерією та мінометами. Внаслідок авіаційних ударів загинуло двоє осіб, отримало поранення ще двоє, пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини і цивільні будинки.

‎Миропільську громаду атакували дронами та КАБами, пошкоджено мостовий перехід.

По Середино-Будській громаді загарбники били дронами, поранення отримали дві цивільні особи, пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль.

У Бездрицькій громаді впала ракета, у результаті чого пошкоджено два приватні житлові будинки.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з танку, СПГ, артилерії, КАБами та дронами.

Також дронами російська окупаційна армія била по Білопільській, Шалигинській, Свеській, Зноб-Новгородській, Новослобідській громадам.

Великописарівську та Хотінську громади російські військові обстріляли з артилерії.