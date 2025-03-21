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​Росіяни атакували на Херсонщині дроном велосипедиста

Чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг.

​Росіяни атакували на Херсонщині дроном велосипедиста
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Ввечері 21 березня російська окупаційна армія атакувала Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько сьомої години вечора російські військові атакували з дрона велосипедиста у Томиній Балці”, - йдеться у повідомленні. 

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Росіяни атакували безпілотником 56-річного чоловіка. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг. 

Медичні працівники надають потерпілому необхідну допомогу.

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