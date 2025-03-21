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Сумщина зазнала масованого обстрілу окупантів. Є жертви

Три людини загинули, ще чотири поранені.

Сумщина зазнала масованого обстрілу окупантів. Є жертви
Окупанти ведуть обстріл, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

21 березня російські війська завдали масованого удару по Сумській області. 

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок авіаційної атаки на Краснопілля та удару безпілотника по мотоциклу в Рожковичах загинули мирні жителі, ще кілька осіб отримали поранення.

За даними слідства, протягом години російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району.

Станом на 19:00 відомо про трьох загиблих і двох поранених. Внаслідок вибухів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.

Близько 16.00 російський безпілотник атакував мотоцикл, який рухався селищем Рожковичі Шосткинського району. Унаслідок удару поранення отримали 55-річний водій та 44-річний пасажир.

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