Генштаб ЗСУ: висока активність росіян зберігається на Покровському напрямку

Станом на 16.00 21 березня и на фронті відбулися 68 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Кучерівка, Миропільське, Лугівка Сумської області; Михайлівське Чернігівської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Петрушівка, Тур'я, Угроїди, Степок та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському росіяни протягом дня двічі намагалися просунутися до наших позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському відбулися 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському противник тричі атакував у районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Наші захисники відбили всі атаки ворога.

На Торецькому загарбники 13 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському 15 разів протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка. Одне боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ.

На Новопавлівському агресор п’ять разів атакував у районах Костянтинополя та Дніпроенергії. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Гуляйпільському захисники відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів цілив по населених пунктах Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів по районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовані 13 боєзіткнень. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 8 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.