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​Посол і військовий аташе Естонії поїхали на передову зустрітися з бійцями ГУР

Дипломати відвідали Запорізьку область.

​Посол і військовий аташе Естонії поїхали на передову зустрітися з бійцями ГУР
​Посол і військовий аташе Естонії на зустрічі з бійцями ГУР
Фото: ГУР

Посол Естонії в Україні Аннела Кольк та військовий аташе Ееро Кіннунен здійснили візит на передові позиції українських військових, де зустрілися з бійцями спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони «Кабул 9».

Про це повідомило ГУР.

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Дипломати прибули на передові рубежі у Запорізькій області, щоб особисто ознайомитися з поточною ситуацією та умовами, в яких воюють українські бійці. Також естонці побачили виконання бойових завдань із застосуванням безпілотних систем та інших сучасних засобів ведення війни. Під час візиту дипломати поспілкувалися з розвідниками, які поділилися реальними викликами та проблемами, що виникають під час виконання завдань.

Бійці ГУР наголосили на важливості міжнародної підтримки в питаннях безпеки та оборони, зокрема у сфері воєнної розвідки, що відіграє критичну роль у відсічі російської агресії.

Посол і військовий аташе отримали від керівника української розвідки Кирила Буданова символічні пам’ятні подарунки.

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