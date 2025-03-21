Сікорський відповів на закиди щодо західної допомоги Україні і запропонував Росії припинити отримувати зброю від Ірану та КНДР

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час припинення вогню, вона може взяти на себе ініціативу".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на вимоги Росії припинити надавати військову допомогу Україні. Він зазначив, що РФ спочатку сама повинна припинити отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу і відмовитися від поставок іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських боєприпасів", - зазначив Сікорський.