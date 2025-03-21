Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
ГоловнаСвіт

Сікорський відповів на закиди щодо західної допомоги Україні і запропонував Росії припинити отримувати зброю від Ірану та КНДР

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час припинення вогню, вона може взяти на себе ініціативу".

Сікорський відповів на закиди щодо західної допомоги Україні і запропонував Росії припинити отримувати зброю від Ірану та КНДР
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський
Фото: Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на вимоги Росії припинити надавати військову допомогу Україні. Він зазначив, що РФ спочатку сама повинна припинити отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу і відмовитися від поставок іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських боєприпасів", - зазначив Сікорський.

  • 11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. 
  • Президент РФ Владімір Путін заявив, що згоден на перемир'я, але почав висувати умови для України: не проводити мобілізацію і не отримувати зброю від Заходу.
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies