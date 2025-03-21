“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
ГоловнаСвіт

Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти США

Це рішення ще має підтримати Конгрес.

Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 20 березня підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти. 

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

“Міністерство освіти нікого не навчає, воно підтримує відділ зв’язків з громадськістю, у якому працює понад 80 співробітників, утримання яких перевищує 10 мільйонів доларів на рік”, – йдеться в указі.

Зазначається, що закриття Департаменту освіти дасть дітям та їхнім родинам можливість уникнути системи, яка їх підводить. Зокрема сьогодні американські результати з читання та математики близькі до історичного мінімуму. Цьогорічна національна оцінка прогресу в освіті показала, що 70 відсотків учнів 8-х класів не вміють читати, а 72 відсотки — мають низький рівень у математиці. Федеральна освітня бюрократія не працює, йдеться в документі. 

Також в указі зазначається, що закриття Департаменту освіти суттєво покращило б впровадження програм у вищій освіті. Зрештою, основні функції Департаменту освіти можна і потрібно повернути Штатам.

Трамп підписав указ публічно в присутності викладачів і школярів, які теж імітували підписання “указів”.

Для закриття міністерства необхідна підтримка 60 із 100 членів Сенату у Конгресі США.

Закриття Міністерства освіти було однією з передвиборчих обіцянок Трампа.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies