Президент США Дональд Трамп 20 березня підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти.

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

“Міністерство освіти нікого не навчає, воно підтримує відділ зв’язків з громадськістю, у якому працює понад 80 співробітників, утримання яких перевищує 10 мільйонів доларів на рік”, – йдеться в указі.

Зазначається, що закриття Департаменту освіти дасть дітям та їхнім родинам можливість уникнути системи, яка їх підводить. Зокрема сьогодні американські результати з читання та математики близькі до історичного мінімуму. Цьогорічна національна оцінка прогресу в освіті показала, що 70 відсотків учнів 8-х класів не вміють читати, а 72 відсотки — мають низький рівень у математиці. Федеральна освітня бюрократія не працює, йдеться в документі.

Також в указі зазначається, що закриття Департаменту освіти суттєво покращило б впровадження програм у вищій освіті. Зрештою, основні функції Департаменту освіти можна і потрібно повернути Штатам.

Трамп підписав указ публічно в присутності викладачів і школярів, які теж імітували підписання “указів”.

🇺🇸President Trump Signs Executive Order to Eliminate the Department of Education



"Closing the Department of Education would provide children and their families the opportunity to escape a system that is failing them." –President Trump pic.twitter.com/aiyZs9TDC9 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2025

Для закриття міністерства необхідна підтримка 60 із 100 членів Сенату у Конгресі США.

Закриття Міністерства освіти було однією з передвиборчих обіцянок Трампа.