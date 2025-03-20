Польща: ми не залучатимемо наших військових до операції в Україні

Начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула прокоментував участь країни у можливій миротворчій місії в Україні, передає Polsat News.

“Ми не залучатимемо наших військових до операції в Україні, але враховуємо факт, що провести цю операцію без участі Польщі неможливо хоча б через наше специфічне геополітичне положення. Ми межуємо з Україною, а найзручніша мережа автомобільних та інших логістичних сполучень пролягає з Польщі в Україну”,- зазначив Кукула.

Начальник Генштабу ЗС Польщі зауважив, що Польща може надати дуже широкий спектр допомоги. Йдеться, зокрема, про базування військ, які можуть надавати гарантії безпеки для України, їх логістичне забезпечення, а також надання інфраструктури для підготовки і навчання українських військ чи підтримання готовності сил, які гарантуватимуть цю стабільність і мир.