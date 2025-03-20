Адміністрація Трампа планує змінити структуру розподілу допомоги за межі США

Ймовірно, фінансування буде спрямоване на більш вузькі стратегічні напрямки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала пропозицію щодо перегляду структури того, як розподіляється іноземна допомога.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній меморандум.

Зазначається, що ця пропозиція з’явилася під час намагань Дональда Трампа та Ілона Маска скоротити федеральний уряд, який начебто зловживає грошима платників податків для цілей, які не сприяють інтересам США.

У меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, занадто дорогою та не змогла зменшити залежність деяких країн від допомоги США.

Натомість, як вказано у документі, фінансування має бути спрямоване на більш вузькі стратегічні напрямки.

“Цей проект пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай”, - йдеться у документі.

Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID і перейменування агентства в Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.

Новий орган буде входити до складу Державного департаменту, а його мандат обмежуватиметься гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров’я та продовольчою безпекою.

Наразі не зрозуміло, як це рішення вплине на діяльність USAID і чи призведе воно до поновлення когось із його співробітників.

Що відбувається із USAID