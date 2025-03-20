Адміністрація Трампа планує змінити структуру розподілу допомоги за межі США

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала пропозицію щодо перегляду структури того, як розподіляється іноземна допомога.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній меморандум.
Зазначається, що ця пропозиція з’явилася під час намагань Дональда Трампа та Ілона Маска скоротити федеральний уряд, який начебто зловживає грошима платників податків для цілей, які не сприяють інтересам США.
У меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, занадто дорогою та не змогла зменшити залежність деяких країн від допомоги США.
Натомість, як вказано у документі, фінансування має бути спрямоване на більш вузькі стратегічні напрямки.
“Цей проект пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай”, - йдеться у документі.
Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID і перейменування агентства в Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.
Новий орган буде входити до складу Державного департаменту, а його мандат обмежуватиметься гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров’я та продовольчою безпекою.
Наразі не зрозуміло, як це рішення вплине на діяльність USAID і чи призведе воно до поновлення когось із його співробітників.
Що відбувається із USAID
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Ще у лютому президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують "радикальні божевільні".
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Перед цим Державний департамент США видав наказ про припинення роботи для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа про замороження допомоги іноземним країнам на 90 днів.
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Через "атаку на USAID” профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа і пізніше суд заблокував примусові відпустки для співробітників USAID.
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Білий дім звільнив незалежного генерального інспектора USAID через день після того, як його офіс випустив критичний звіт, в якому оцінювався вплив зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на суттєве скорочення місії агентства.
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Також стало відомо, що більшість співробітників USAID по всьому світу відправили у відпустки, щонайменше 1600 з них звільнять.
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Як пише видання Politico, замороження міжнародної допомоги президентом США Дональдом Трампом призведе до посилення впливу Росії у Східній Європі.
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А Reuters пише, що призупинення фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
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За даними Wall Street Journal, із 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID.
- У США федеральний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації USAID.