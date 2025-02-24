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Більшість співробітників USAID по всьому світу відправили у відпустки, щонайменше 1600 з них звільнять

Працівникам агентства розіслали email з інформацією про підготовку скорочення. 

Більшість співробітників USAID по всьому світу відправили у відпустки, щонайменше 1600 з них звільнять
Напис на плакаті "USAID рятує життя"
Фото: root-nation.com

Увесь персонал, найнятий американським Агентством з розвитку міжнародного співробітництва (USAID), за винятком тих, хто виконує критичні функції, є основним керівництвом або відповідальним за спеціально призначені програми, з 23:59 неділі відправлений в адміністративні відпустки. Термін відпусток не вказали. 1600 працівників з місцем роботи у США буде звільнено, йдеться на сайті агентства. 

Тим, хто підпаде під скорочення, надішлють персональні листи з інструкцією та інформацією про їхні права. Співробітників, які залишаться працювати, також обіцяли окремо проінформувати.

"Для закордонного персоналу USAID передбачає добровільну програму повернення, що фінансується Агентством, та інші переваги. USAID прагне забезпечити безпеку свого персоналу за кордоном. Поки вони не повернуться додому, персонал матиме доступ до систем Агентства, дипломатичних та інших ресурсів", – сказали в агентстві. 

Politico пише, що в електронному листі, розісланому співробітникам, йшлося про 2000 звільнених, а не про 1600, як написали на сайті. 

Відправка співробітників агентства в адміністративні відпустки та скорочення є останнім кроком адміністрації Дональда Трампа, спрямованим на перегляд закордонного фінансування і розвиток політики America First. Цей план згорнув велику кількість програм агентства, яке понад 60 років займалося постачанням усього від ліків при ВІЛ до їжі для бідних дітей. 

Дональд Трамп, його радник Ілон Маск і конгресмени-республіканці звинуватили USAID у марнотратстві на програми, які, на їх погляд, не заслуговують на підтримку. 

  • Призупинення програм USAID торкнулося багатьох програм по світу, зокрема в Україні, яка, за даними Wall Street Journal за період повномасштабної війни стала найбільшою отримувачкою коштів від агентства. 
  • Більше про те, що опинилося під загрозою після зупинки фінансування, читайте в матеріалі "Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям". 
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