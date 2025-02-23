Зеленський: Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територією України не дамо

Він наголосив, що вибори мають бути після воєнного стану.

Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану. Стосовно слів американського президента Дональда Трампа про те, що український президент Володимир Зеленський є диктатором він під час пресконференції нагадав, що є законно обраним главою держави.

Зеленський додав, що його обрали 73 %. І парламент теж обрав народ України.

“Після закінчення воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територією України не дамо. А слова пройдуть, а може і щось хороше колись скажуть”, – прокоментував він слова Трампа.

Зеленський додав, що йому важливіше, що про нього думають українці.