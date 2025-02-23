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Зеленський: Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територією України не дамо

Він наголосив, що вибори мають бути після воєнного стану.

Зеленський: Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територією України не дамо
Пресконференція Володимира Зеленського
Фото: Анна Стешенко

Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану. Стосовно слів американського президента Дональда Трампа про те, що український президент Володимир Зеленський є диктатором він під час пресконференції нагадав, що є законно обраним главою держави.

Зеленський додав, що його обрали 73 %. І парламент теж обрав народ України.

“Після закінчення воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територією України не дамо. А слова пройдуть, а може і щось хороше колись скажуть”, – прокоментував він слова Трампа.

Зеленський додав, що йому важливіше, що про нього думають українці.

  • Критичні коментарі Трампа про українського президента були зроблені після відмови України підписувати угоду про корисні копалини без гарантій безпеки, а також – після зустрічі американської і російської делегацій.
  • Трамп заявив, що Україні потрібні вибори, хоча їх під час воєнного стану за чинним законодавством провести неможливо.
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