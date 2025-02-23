Командувач армії Швейцарії заявив, що країна могла б потенційно надіслати миротворців в Україну

Швейцарія могла б надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні ‒ у разі якщо така пропозиція буде і уряд її погодить. Про це заявив командувач збройними силами Швейцарії Томас Суеслі, пише Reuters.

“Ми, мабуть, зможемо відправити близько 200 солдатів за 9-12 місяців”, ‒ сказав Суеслі газеті SonntagsBlick, підкресливши, що рішення про звернення до Швейцарії залишатиметься за урядом і парламентом.

Водночас розмови про відправку миротворців поки є суто гіпотетичні, оскільки залишалося незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Суеслі.

“Миру ще немає, і не було жодного запиту від ООН”, ‒ сказав він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях у всьому світі, найбільша з яких – у Косово, де швейцарські військові підтримують Сили НАТО (KFOR).