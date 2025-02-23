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Командувач армії Швейцарії заявив, що країна могла б потенційно надіслати миротворців в Україну

Йдеться про близько 200 солдатів.

Командувач армії Швейцарії заявив, що країна могла б потенційно надіслати миротворців в Україну
Командувач збройними силами Швейцарії Томас Суеслі
Фото: EPA/UPG

Швейцарія могла б надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні ‒ у разі якщо така пропозиція буде і уряд її погодить. Про це заявив командувач збройними силами Швейцарії Томас Суеслі, пише Reuters.

“Ми, мабуть, зможемо відправити близько 200 солдатів за 9-12 місяців”, ‒ сказав Суеслі газеті SonntagsBlick, підкресливши, що рішення про звернення до Швейцарії залишатиметься за урядом і парламентом.

Водночас розмови про відправку миротворців поки є суто гіпотетичні, оскільки залишалося незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Суеслі.

“Миру ще немає, і не було жодного запиту від ООН”, ‒ сказав він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях у всьому світі, найбільша з яких – у Косово, де швейцарські військові підтримують Сили НАТО (KFOR).

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  • Наступного тижня Велика Британія і Франція представлять президенту США Дональду Трампу план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню. 
  • Згідно з планом, британські та французькі війська, разом із військово-морськими силами та повітряними силами, сформують кістяк так званих “сил заспокоєння”. Миротворці не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а зашищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти. Безпілотники та супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.
  • Європейський план не вимагатиме від США розгортання власних сил в Україні, але передбачає використання військового потенціалу Штатів, якого не вистачає європейським силам.
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