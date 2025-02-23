Командувач армії Швейцарії заявив, що країна могла б потенційно надіслати миротворців в Україну

Швейцарія могла б надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні ‒ у разі якщо така пропозиція буде і уряд її погодить. Про це заявив командувач збройними силами Швейцарії Томас Суеслі, пише Reuters.
“Ми, мабуть, зможемо відправити близько 200 солдатів за 9-12 місяців”, ‒ сказав Суеслі газеті SonntagsBlick, підкресливши, що рішення про звернення до Швейцарії залишатиметься за урядом і парламентом.
Водночас розмови про відправку миротворців поки є суто гіпотетичні, оскільки залишалося незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Суеслі.
“Миру ще немає, і не було жодного запиту від ООН”, ‒ сказав він.
Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях у всьому світі, найбільша з яких – у Косово, де швейцарські військові підтримують Сили НАТО (KFOR).
- Наступного тижня Велика Британія і Франція представлять президенту США Дональду Трампу план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню.
- Згідно з планом, британські та французькі війська, разом із військово-морськими силами та повітряними силами, сформують кістяк так званих “сил заспокоєння”. Миротворці не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а зашищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти. Безпілотники та супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.
- Європейський план не вимагатиме від США розгортання власних сил в Україні, але передбачає використання військового потенціалу Штатів, якого не вистачає європейським силам.