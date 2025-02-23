Російська армія атакувала чотири райони Донеччини, — ОВА

За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 4 дитини.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району поранено 3 людини. У Покровську 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 3 будинки.

У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено гараж і авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 приватних будинків і лінію електропередач.

У Костянтинівці 3 людини загинули і 7 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові будівлі, 2 крамниці, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електропередач, 3 газогони, 27 гаражів і 10 авто; в Іванопіллі 1 людина поранена, пошкоджено 18 приватних будинків.

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.