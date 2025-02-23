Російська армія атакувала чотири райони Донеччини, — ОВА

За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 4 дитини.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району поранено 3 людини. У Покровську 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 3 будинки.
У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено гараж і авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 приватних будинків і лінію електропередач.
У Костянтинівці 3 людини загинули і 7 поранено, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові будівлі, 2 крамниці, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електропередач, 3 газогони, 27 гаражів і 10 авто; в Іванопіллі 1 людина поранена, пошкоджено 18 приватних будинків.
У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
- За добу, 22 лютого, російські війська вбили 5 мирних жителів Донецької області, ще 13 — зазнали поранень.